Derrière la porte : l'avis de la maîtresse

Arts et être vous propose chaque dimanche un témoignage qui vise à illustrer ce qui se passe réellement derrière la porte de la chambre à coucher, dans l'intimité, loin, bien loin des statistiques et des normes. Cette semaine : Nathalie*, 48 ans

Nathalie a 48 ans. Une vie occupée. Des responsabilités. Et, à l'occasion, des amants. Parfois célibataires, parfois mariés. Mais attention : toutes les maîtresses ne sont pas des voleuses de maris, nuance-t-elle. Explications.

Elle nous a écrit il y a quelques semaines, en réaction à un témoignage touchant (troublant) d'une femme « trompée », à répétition du surcroît. Une femme trahie. Meurtrie. Le texte l'a touchée à plusieurs égards, notamment parce qu'elle est de l'autre côté du miroir, comme on dit. « J'ai été de l'autre côté, celui de la maîtresse... Disons que j'ai une vision complémentaire de l'histoire. »

La blonde quadragénaire aux lunettes noires nous attend donc dans un petit coin à l'écart d'un grand restaurant vide, aux Galeries d'Anjou. On devine, à sa discrétion, qu'elle ne crie pas son histoire sur tous les toits. Cela dit, une fois les salutations d'usage terminées, elle ne se fait pas prier pour se confier. Cela fait des semaines qu'elle attend ce moment, après tout.

Finis les chums

Elle nous raconte ici son mariage (20 ans avec le père de ses enfants), sa relation (un « partenariat », qualifie-t-elle), sa sexualité : « Avec les enfants, l'école, la job, tout le kit, mettons que le sexe n'était pas la priorité numéro un... »

Pour toutes sortes de raisons (disons qu'elle avait « besoin d'air »), elle a fini par se séparer. « Je n'avais plus le goût d'être avec lui. Donc plus le goût de faire l'amour... »

Célibataire, elle a pris un an pour se retrouver. « Pour m'occuper de moi : j'ai peint, j'ai fait du yoga, je me suis refait une santé. » Et c'est après cette pause qu'elle a décidé qu'elle était prête à fréquenter des hommes, mais pas à s'embarquer dans une relation. « Je ne me cherchais pas un chum », résume-t-elle. Pas question de faire des soupers tous les soirs ou d'avoir des projets assurés les week-ends. Finis les « partenariats », quoi. « Alors je me suis tournée vers les sites de rencontre pour les hommes mariés... »

A-t-elle des remords ? Aucun. « Ce sont eux qui m'ont approchée. Alors non, je n'ai pas eu de cas de conscience. Ce sont des grands garçons. Capables de gérer leurs affaires », tranche-t-elle. En 10 ans, elle ne compte plus le nombre de rencontres (d'un soir ou plus), à raison d'une ou deux fois par semaine. « Beaucoup », résume-t-elle pudiquement. Dix, vingt, trente ? « Probablement beaucoup plus », dit-elle en rougissant. Du lot, elle a entretenu des « relations plus durables » sur des semaines, des mois, voire des années, avec une dizaine d'entre eux. Certains sont carrément devenus des amis.