Non, la masturbation ne rend pas sourd

Connu des jeunes pour sa série de romans Bine, Daniel Brouillette lance un guide sur l'adolescence, la puberté et la sexualité chez les gars. Après avoir consulté une médecin, une infirmière clinicienne et une enseignante, l'auteur ose informer (sur l'hygiène, les poils, l'érection, la pornographie, l'alcool, le suicide, etc.) tout en étant comique et irrévérencieux. Entrevue à propos de La masturbation ne rend pas sourd !, publié aux Éditions les malins.

L'éducation à la sexualité est de retour dans les écoles québécoises. Ce n'est pas suffisant ?

Je propose un complément. Je ne pense pas que mon livre remplace ces cours ni que ce soit 1000 fois mieux. J'ai un contact privilégié avec les jeunes, depuis nombre d'années. Dans le livre, je parle de mon vécu. Je suis un peu comme un grand frère, qui t'explique ce qui va se passer.

Les cours de sexualité sont bien faits : j'ai vu les contenus pour chaque niveau, et ça va quand même assez loin. Mais dans les écoles, la plupart des profs que je connais remettent ça au plus tard possible dans l'année...

Vous écrivez qu'à 13 ans, l'espèce de cicatrice entre votre scrotum et votre anus vous inquiétait [cette couture est normale, elle s'appelle le raphé périnéal et se forme quand deux tissus se rejoignent, lors du développement du foetus, apprend-on dans La masturbation ne rend pas sourd !]. Vous aviez peur d'avoir déjà eu une vulve, qui aurait été recousue. On imagine mal un jeune poser une question à ce sujet en classe ?

C'est clair. C'est extrêmement gênant. J'étais vraiment inquiet, quand j'étais jeune. J'avais la certitude que j'avais été recousu à mon insu. On se pose des questions nounounes, à cet âge-là.

Il est difficile de trouver les réponses à ses questions, quand on est ado. Aujourd'hui, on peut chercher sur l'internet, mais sur quoi va-t-on tomber ?

On a l'impression qu'en 2019, les jeunes sont beaucoup plus renseignés que nous au même âge, mais non. Ils ont plus accès à la pornographie, mais ils se posent pas mal les mêmes questions. Une prof m'a dit récemment : « La moitié de mes élèves pensaient que les filles faisaient pipi par le vagin. » [L'urine sort plutôt de l'urètre, un conduit situé en avant du vagin.] On ne savait pas ça, dans les années 80, et ils ne le savent pas plus aujourd'hui.