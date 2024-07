De quelles blessures de surutilisation souffrent les jeunes sportifs, et quels sports pratiqués intensément les provoquent ? La chirurgienne orthopédiste Marie-Lyne Nault et la pédiatre-urgentiste Lydia Diliddo, du CHU Sainte-Justine, en commentent quelques-unes.

Hanche

Conflit fémoro-acétabulaire

Cette pathologie résulte d’un conflit entre le fémur – l’os de la cuisse – et une portion du bassin nommée acétabulum. Le contact répété entre les deux os endommage le labrum, un coussin de cartilage. « Ça fait des bosses sur leur fémur », vulgarise la Dre Nault, qui voit souvent cette déformation chez les gardiens de but. Des données récentes associent cette pathologie au développement de l’arthrose à l’âge adulte.

Genou

Osgood-Schlatter

La maladie d’Osgood-Schlatter est une cause fréquente de douleur à l’avant du genou chez les enfants et les adolescents. La croissance des os étant plus rapide que celle des muscles, cela provoque une tension à l’endroit où le tendon s’attache à l’os. Les sports en cause ? Ceux qui impliquent de la course et des sauts fréquents. Basketball, volleyball, athlétisme, tennis…

Syndrome fémoro-patellaire

C’est LA cause la plus fréquente de douleur au genou chez les adolescents, le plus souvent en avant du genou. C’est dû à une irritation derrière la rotule en raison d’une surutilisation de l’articulation ou d’une faiblesse musculaire. Les patients qui en souffrent doivent rester actifs, en respectant la douleur, et suivre un programme d’exercices ciblé.

Coude/poignet

Poignet du gymnaste

Le poignet du gymnaste découle d’un stress répété sur la plaque de croissance du poignet (radius), qui devient irritée et enflammée. Si elle n’est pas traitée correctement, cette pathologie peut entraîner une fermeture prématurée du cartilage de croissance, et faire en sorte que le radius (l’os principal de l’avant-bras) sera plus court que l’ulna (le deuxième os). « C’est très banalisé », déplore la Dre Diliddo.

Ostéochondrite disséquante

L’ostéochondrite disséquante peut affecter le coude (exemple : au baseball), mais aussi le genou (ex. : au hockey), la cheville (exemple : au soccer) et la hanche. « Ce sont des lésions dans l’os en dessous du cartilage, dans les articulations », explique la Dre Nault. En raison d’une accumulation de microtraumatismes, l’os change de consistance, ce qui crée une espèce de « nid-de-poule » pouvant endommager le cartilage.

Cheville/pied

Fracture de stress

La fracture de stress est une microfracture de l’os qui ne résulte pas d’un traumatisme soudain ; elle survient plutôt lorsqu’un stress répété est exercé. Elle touche les os de la jambe, en particulier le tibia, et différents os du pied, comme les métatarses. Cette pathologie est plus fréquente chez les filles. « Dans certaines des fractures de stress qui ne sont pas prises en charge, une fracture complète peut survenir lors d’un mouvement banal », indique la Dre Nault.

Maladie de Sever

La maladie de Sever crée de la douleur au talon, à l’endroit où s’attache le tendon d’Achille. Le mollet et le tendon d’Achille tirent sur leur point d’attache au talon immature, ce qui crée une inflammation du cartilage de croissance de l’os du talon. Elle se résorbe d’elle-même à la fin de la croissance. Les patients doivent se fier à la douleur pour déterminer le volume d’activité possible.

