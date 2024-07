Alice* entre discrètement dans la salle de consultation, sa grand-mère à ses côtés. Elle porte une grosse botte de plastique grise au pied droit.

En ce matin nuageux, l’adolescente a rendez-vous avec la chirurgienne orthopédiste Marie-Lyne Nault, au CHU Sainte-Justine, pour faire le suivi d’une intervention chirurgicale à une cheville subie six semaines plus tôt. Alice a 16 ans, mais elle n’en est pas à ses premières consultations en médecine sportive. Ses chevilles ont déjà beaucoup de vécu. Ses deux genoux l’ont aussi fait souffrir : syndrome fémoro-patellaire.

Alice fait du soccer depuis l’âge de 8 ans, printemps, été, automne, hiver. Elle a aussi fait pendant deux ans du soccer dans le programme sport-études.

Si elle a subi une opération, en mai, c’est parce que les tendons sur le côté de sa cheville étaient rendus instables, conséquence d’entorses qui ont mal guéri. « Ça faisait un snap quand je marchais longtemps, raconte-t-elle. Ma cheville faisait mal. » Alice a mis deux ans avant de consulter, parce qu’elle croyait que c’était un effet secondaire normal.

L’opération la force à arrêter le soccer pendant six mois. « C’est long », convient-elle, la mine basse.

« Elle a aussi eu deux commotions », chuchote sa grand-mère, tandis que la Dre Nault manipule la cheville cicatrisée de sa petite-fille.

Spécialisation précoce

L’activité physique est essentielle. Les bénéfices associés aux sports dépassent largement les risques de ne pas en faire, précise d’emblée la Dre Marie-Lyne Nault, qui a aussi un baccalauréat en kinésiologie. Et pour devenir champion, il faut un jour ou l’autre s’entraîner intensément dans le sport qu’on pratique.

Mais la Dre Nault a des réserves : lorsque cette spécialisation survient trop tôt, avant l’âge de 12 ans. Lorsque des enfants laissent de côté les autres sports (et le jeu libre) pour se concentrer à longueur d’année sur un seul sport.

Entre 17 % et 41 % Proportion des jeunes athlètes américains qui sont considérés comme « très spécialisés » Source : American Academy of Pediatrics

Alice n’est pas un exemple pur de « spécialisation précoce » (un continuum), parce qu’elle a aussi fait de la gymnastique et de la danse, enfant. Mais elle pratique son « sport préféré » sans relâche depuis qu’elle est toute petite, comme bon nombre d’enfants désireux de progresser rapidement ou de maintenir leur place dans l’équipe.

Dans une salle de réunions, la Dre Nault et sa collègue Lydia Diliddo, pédiatre-urgentiste, en avaient long à dire sur la spécialisation précoce. Elles travaillent à la Clinique de médecine du sport pédiatrique du CHU Sainte-Justine, qui accueille des sportifs de partout au Québec. Les blessures de surutilisation commencent vers 11 ou 12 ans chez les garçons, 10 ans chez les filles, parfois 9.

L’approche qu’elles prônent est celle des grandes associations médicales de médecine du sport et en pédiatrie comme l’American Academy of Pediatrics : au moins jusqu’à la puberté, les jeunes devraient essayer plusieurs sports, au gré des saisons, avec le plaisir comme objectif premier. C’est en développant harmonieusement tous ses muscles et toutes ses fonctions qu’on prévient les blessures, expliquent-elles.

« Parfois, on soigne des gymnastes qui ne savent pas patiner ni même faire du vélo : elles ne font rien d’autre », raconte Lydia Diliddo. Certaines sont même incapables de faire un simple squat.

Si votre enfant est en première année et qu’il est super bon en mathématiques, lui feriez-vous arrêter toutes les autres matières en vous disant qu’il deviendra mathématicien ? C’est ça qu’on fait avec les sportifs. La Dre Lydia Diliddo

Marie-Lyne Nault et Lydia Diliddo le sentent : le Québec suit la tendance des États-Unis, où les jeunes (et leurs parents) convoitent bourses d’études et carrières professionnelles. Les entraîneurs veulent aussi « protéger » leurs athlètes, constate la Dre Diliddo. Pourtant, de plus en plus d’études suggèrent que la spécialisation précoce n’est pas un prérequis pour atteindre le niveau élite et qu’elle est au contraire associée à davantage d’abandons, d’épuisement et de blessures.

1 % Moins de 1 % des athlètes à l’école secondaire atteignent le niveau professionnel Source : National Collegiate Athletic Association

« Quand on voit un enfant, les parents veulent que l’opération soit faite demain matin, parce que c’est sa carrière, sa vie », raconte la Dre Nault, qui voyait rarement ce profil d’enfant en début de carrière. Aujourd’hui, constate-t-elle, c’est la norme.

Les jeunes qui se spécialisent tôt dans un sport organisé et qui le pratiquent trop intensément pour leur âge sont aussi plus susceptibles de subir des traumatismes aigus. Pendant la consultation avec Alice, la chirurgienne orthopédique lui a posé une question. « As-tu des amies dans ton équipe qui ont déchiré leur ligament croisé ? » « Oui, deux filles », lui a spontanément répondu la jeune fille.

La Dre Marie-Lyne Nault constate actuellement une « épidémie » de déchirures du ligament croisé antérieur, surtout chez les joueuses de soccer. Il existe pourtant de bons programmes d’échauffement pour prévenir ce traumatisme, dit-elle. Quand elle annonce ce diagnostic à l’enfant et à sa famille, « c’est la catastrophe, tout le monde pleure », relate Marie-Lyne Nault.

Pourquoi un enfant de 9 ans court-il plus de risque de se spécialiser que son grand frère de 14 ans ? Son squelette est en croissance, il a des plaques de croissance et son système neurologique (dont l’équilibre) est encore en développement, explique la Dre Nault.

Une blessure de surutilisation soignée à temps et de façon adéquate n’aura pas de conséquences fâcheuses, mais « les enfants sont tolérants à la douleur », ils continuent à jouer au même rythme, sans consulter, parce qu’ils se mettent de la pression ou qu’ils en subissent. Pourtant, une semaine de repos suffit parfois, souligne la Dre Nault, qui sensibilise les jeunes athlètes sur les réseaux sociaux dans l’émission balado Le Sideline.

Quand on laisse traîner des blessures, des conséquences sérieuses peuvent survenir : déformation angulaire des os, inégalité des membres inférieurs, arthrose, énumère la chirurgienne orthopédiste. « Il y a des joueurs qu’on finit par voir à 17 ans seulement. Sur les radiographies, leur pied ressemble à un pied de 50 ans. »

Facteurs de risque des blessures de surutilisation Faire du sport plus d’heures par semaine que son âge en année

Pratiquer le même sport plus de huit mois par année

Avoir un ratio de sport organisé et de jeu libre supérieur à 2 pour 1 Source : Journal of ISAKOS, 2021

1487 En 2023-2024, le CHU Sainte-Justine a accueilli 1487 usagers distincts en médecine sportive, une hausse de 25 % par rapport à l’année précédente. Environ 425 étaient âgés de 12 ans ou moins. L’entorse, la douleur, la fracture, les déchirures, l’ostéochondrite disséquante, l’instabilité et la douleur au genou figurent parmi les principaux motifs de consultation.

Surutilisation chez les jeunes sportifs Il est difficile d’obtenir un portrait québécois des blessures de surutilisation chez les jeunes sportifs ou de celles liées au sport organisé. En 2015-2016, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) estimait à 37 000 le nombre d’enfants de 6 à 11 ans s’étant blessés lors d’activités sportives et récréatives (ce qui inclut aussi le vélo, le ski, etc.), contre 32 000 en 2009-2010. Le ministère de la Santé et des Services sociaux recense les raisons des visites et les diagnostics, et non les causes.

*Le CHU Sainte-Justine nous a demandé de préserver l’anonymat de la patiente.