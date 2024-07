Le résultat et la performance occupent une place importante dans le sport chez les jeunes, convient la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, qui souhaite qu’un « changement de culture » continue à s’opérer.

« Jusqu’à un certain niveau, il faudrait changer un petit peu la mentalité, la culture », indique Isabelle Charest en entrevue avec La Presse. L’accent, dit-elle, doit être mis sur le plaisir de jouer, le dépassement personnel et le développement de compétences variées.

« Dans ma position, ce sur quoi je me concentre, c’est de pouvoir donner des opportunités les plus variées possibles », poursuit Isabelle Charest, qui rappelle les investissements récents du gouvernement en ce sens. Québec a investi 41 millions pour la création de centrales de prêt d’équipement. Des sommes ont été investies dans le plein air, d’autres dans les activités parascolaires…

Le changement de culture dont elle parle s’opère déjà dans le milieu du sport, estime Isabelle Charest. Les fédérations sportives, dit-elle, misent beaucoup sur la formation des entraîneurs pour assurer le sain développement des jeunes. « Mais il y a encore un travail à faire et des changements de culture à opérer, j’en conviens », dit la ministre. Les parents, rappelle-t-elle, ont aussi des attentes en matière de performance.

Revoir l’approche québécoise ?

Cofondateur du Grand Défi Pierre Lavoie, le triathlonien Pierre Lavoie est l’un des détracteurs les plus loquaces de la spécialisation précoce au Québec. Course aux bannières dans les gymnases, programmes sport-études, saison sportive qui dure toute l’année scolaire : le Québec a selon lui une approche très axée sur la spécialisation, la compétition et l’exclusion.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Pierre Lavoie

Préoccupé par la détérioration de la capacité cardiovasculaire des enfants et par la sédentarité ambiante, Pierre Lavoie demande depuis plusieurs années la tenue d’états généraux pour revoir l’approche québécoise. Selon lui, la province pourrait s’inspirer d’autres pays, comme le Danemark ou encore la Slovénie, petit pays qui s’illustre sur la scène sportive internationale et dont la population générale est très active. « Il faut prendre un temps d’arrêt, de réflexion, de consultation, impliquer tout le monde, créer un modèle et l’évaluer en cours de route », martèle Pierre Lavoie, selon qui le terrain est prêt pour un changement.

La Coalition pour l’avenir du sport et de l’activité physique au Québec (CASAPQ) – qui regroupe des acteurs majeurs, dont Sports Québec et l’Institut national du sport du Québec – n’a pas de position officielle sur la spécialisation précoce ni sur la tenue d’états généraux, mais elle estime que le Québec doit se doter « d’une vision et d’un plan de développement cohérent et partagé » et qu’il est nécessaire « d’avoir des discussions approfondies ».

La CASAPQ estime que le milieu du sport et de l’activité physique a besoin d’un investissement global de près de 800 millions de dollars d’ici la fin de 2026-2027. Les organisations réclament de l’argent, rappelle Pierre Lavoie, et elles ont aussi besoin de recrues. Selon lui, les écoles pourraient avoir un budget pour mandater des organisations sportives. « Tu es un spécialiste du judo, je te permets de venir rencontrer tous les jeunes, illustre-t-il. Et à partir de 14 ans seulement, ils pourront entrer dans ton club de judo. »

Temps d’arrêt ?

Faut-il décréter un temps d’arrêt pour une vaste consultation ? La ministre Isabelle Charest rappelle que les acteurs du milieu se rencontrent déjà régulièrement et qu’il existe plusieurs outils pour assurer le sain développement des athlètes.

Elle-même triple médaillée d’or aux Jeux olympiques en patinage de vitesse, Isabelle Charest souligne également qu’il y a un « besoin » pour la compétition. Et il faut selon elle éviter de « galvauder » le principe de la spécialisation précoce, dont la définition est variable. Les entraîneurs sont conscients qu’ils doivent développer des compétences transversales, dit-elle. « Dans mon entraînement de patinage de vitesse, on ne faisait pas uniquement des mouvements de patinage de vitesse : on faisait plein de choses, du vélo, du soccer », illustre celle qui s’est spécialisée à 14 ans.

Comme mère, et comme ancienne entraîneure de soccer, elle a vu bien des enfants pratiquer plusieurs sports en même temps. « Au Québec, on fait de bonnes choses, et on n’a pas à avoir honte du développement de nos athlètes », conclut-elle.