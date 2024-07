Plusieurs études ont montré que les athlètes qui ont fait plusieurs sports se blessent moins et terminent leur carrière plus tard que ceux qui se sont spécialisés avant la puberté.

Comment former des champions (et des sportifs pour la vie)

Pour avoir le service de Serena Williams, le dribble de Lionel Messi ou la précision de Sidney Crosby, il faut s’entraîner. Intensément. C’est vrai. Mais pas nécessairement depuis la plus tendre enfance. Éclaircissements avec Jean Côté, professeur à l’École de kinésiologie et d’études sur la santé de l’Université Queens, en Ontario, qui s’intéresse aux facteurs qui influencent la performance et la participation.

10 000 heures

Selon la théorie du chercheur et professeur en psychologie Karl Anders Ericsson, il faut 10 000 heures de pratique pour devenir un expert dans un domaine. C’est 20 heures par semaine, tous les jours, pendant 10 ans. Un enfant qui rêve d’une carrière professionnelle aurait donc tout avantage à répéter encore et encore, non ? « C’est important de développer ces habiletés-là, oui, mais il y a beaucoup plus que ça quand tu fais un sport », souligne Jean Côté. Des athlètes atteignent le niveau élite avec 10 000 heures de pratique de différents sports, mais seulement 3000 heures d’entraînement spécifique.

14 ans Âge moyen de la spécialisation chez les athlètes élites Source : Sports Health, 2022

Diversité et plaisir

Au tournant des années 2000, Jean Côté a mené des entrevues auprès des athlètes élites des équipes nationales de l’Australie, du Canada et des États-Unis, et ceux-ci avaient deux points en commun : ils ont beaucoup joué pour le plaisir lorsqu’ils étaient enfants, et ils ont pratiqué plusieurs sports. Depuis, indique Jean Côté, plusieurs autres études ont été menées depuis, dans différents pays, différents sports, avec différentes méthodologies. Et elles pointent dans la même direction, dit-il : « Cette période d’échantillonnage semble très importante, surtout avant 13, 14 ans », dit-il.

PHOTO MADISON ROBERTSON Jean Côté

Ça semble très, très clair que dans la majorité des sports, surtout ceux on l’on pratique comme adulte, très peu de données soutiennent l’idée qu’il faut se spécialiser en bas âge. Jean Côté

Intérêt et blessures

Pourquoi l’échantillonnage est-il propice aux champions ? Aux yeux de Jean Côté, c’est une affaire d’intérêt et de motivation : c’est le jeune – et non ses parents – qui choisit son sport. Qui plus est, plusieurs études ont montré que les athlètes qui ont fait plusieurs sports se blessent moins et terminent leur carrière plus tard que ceux qui se sont spécialisés avant la puberté. Jean Côté souligne également qu’il est difficile de prévoir quels athlètes excelleront à 25 ans. « Ils ont de la difficulté à repêcher les jeunes du Junior à 17, 18, 19 ans, alors imaginez à 12 ans ! »

Développement hâtif

Certains sports nécessitent de se spécialiser tôt, parce qu’ils requièrent l’apprentissage de mouvements complexes avant la maturation physique. C’est le cas du plongeon, de la gymnastique, du patinage artistique, de la nage artistique. Selon l’American Academy of Pediatrics, on ignore si l’entraînement requis a un impact sur la santé et le bien-être à long terme. Une étude menée en Suède récemment a conclu que les athlètes s’étant spécialisés tôt dans ces disciplines étaient aussi motivés que les autres et n’avaient pas davantage l’intention d’abandonner.

Un sport en plus ?

Et si on ajoute d’autres sports au sport principal pratiqué toute l’année ? Jean Côté sourit. « C’est le genre d’interprétation qu’on entend : On va jouer 20 heures de soccer par semaine, mais on va aussi jouer au baseball. Mais non, ce n’est pas ça, l’échantillonnage », dit-il. Idéalement, les saisons de sport dureraient 3, 4, 5 mois, dit-il. Il est aussi judicieux de varier les environnements de jeu : à la plage, au gymnase, au parc entre amis…

L’enfant d’abord

Et surtout, il faut écouter l’enfant, insiste Jean Côté. Un jeune de 10 ans qui a pratiqué plusieurs sports et qui veut vraiment en pratiquer un de façon plus soutenue, « c’est correct… si ça vient de lui », estime le professeur. Le sport chez les jeunes devient une industrie, et il y a beaucoup d’argent en jeu, rappelle Jean Côté, qui déplore qu’on perde parfois de vue l’intérêt de l’enfant. « Ce n’est pas que la somme d’argent que le parent investit qui va déterminer si l’enfant deviendra un athlète professionnel, mais la création d’un environnement où il pourra s’engager de façon volontaire, s’amuser et se sentir soutenu », conclut-il.