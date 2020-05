Serena Williams a hâte de reprendre la compétition quand les autorités sanitaires le permettront, en partie parce qu’elle « se sent mieux que jamais ».

Howard Fendrich

Associated Press

Sa sœur aînée, Venus, a simplement hâte de pouvoir se détendre sur la terrasse d’un bar.

Deux des sœurs les plus célèbres du monde du sport ont partagé leurs états d’âme et plus encore, mardi, après une séance de yoga en ligne au cours de laquelle elles ont donné des conseils et ont pu s’amuser un peu.

Les circuits professionnels de tennis sont sur pause au moins jusqu’à la mi-juillet en raison de la pandémie de la COVID-19. Les Internationaux de France, habituellement présentés en mai, ont été remis en septembre, tandis que Wimbledon a été annulé pour une première fois en 75 ans.

Dans des circonstances normales, les sœurs Williams, qui totalisent 30 titres du Grand Chelem en simple et 14 en double lors qu’elles ont uni leurs efforts, auraient participé à l’Omnium d’Italie cette semaine.

« J’ai vraiment hâte de retourner sur les courts de tennis. C’est ce que je fais de mieux. J’adore jouer au tennis, a dit Serena. Cette pause est un mal nécessaire. Je crois que mon corps en avait besoin, même si je n’en voulais pas. Et je me sens maintenant mieux que jamais. Je me sens plus détendue, plus en forme. Je suis prête à jouer du vrai tennis. »

De son côté, Venus a dit qu’elle avait « hâte de pouvoir sortir. Je veux aller sur une terrasse dans un bar avec un verre de champagne en main. Je veux pouvoir m’amuser et danser. »

En attendant, les partisans qui voulaient apprendre à s’étirer comme une championne ont eu l’occasion de participer à une séance dirigée par Serena Williams, détentrice de 23 titres du Grand Chelem en simple.

Venus, qui a triomphé cinq fois à Wimbledon et deux fois aux Internationaux des États-Unis, l’a accompagnée sur un tapis de yoga, suivant la routine ou montrant parfois des mouvements alternatifs.

La séance a été diffusée sur les comptes individuels des deux sœurs sur Instagram. Après la séance de yoga, elles se sont posé des questions et Venus est aussi restée en ligne pendant quelques minutes de plus pour répondre à des questions des spectateurs.

L’objectif, semble-t-il, était d’aider des personnes à garder la forme pendant le confinement provoqué par la pandémie.