Le studio Luna Yoga, dans le Vieux-Montréal, propose un atelier pour les professeurs de yoga qui souhaitent acquérir de nouveaux outils d’enseignement et de gestion.

Ève Dumas

La Presse

Spécialisée en méditation, Dawn Mauricio apprendra aux participants et participantes comment intégrer différentes pratiques de pleine conscience dans leurs cours.

L’Américaine Kimberly Wilson, psychothérapeute, yogini, auteure de cinq livres et designer de la marque TranquiliT, saura intéresser les professeurs aux plans de carrière qui s’offrent à eux, des cours privés aux retraites.

Le tandem proposera également des conseils en gestion du temps, en pratique personnelle, en création de marque et d’expériences, en gestion de réseaux sociaux et bien plus.

Bref, cet atelier (en anglais) échelonné sur une soirée et deux journées complètes promet d’être bien utile pour les professeurs de yoga, dont le nombre ne semble cesser de grandir.

Consultez le site de Luna Yoga : http://www.lunayoga.ca/ateliers-evenements/pleine-conscience-creativite-et-le-monde-des-affaires-du-yoga-avec-dawn-et-kimberly