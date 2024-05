L’insomnie est un trouble multifactoriel, mais certaines tendances se dégagent. Des chercheurs, dont la sommité mondiale Charles Morin, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en médecine comportementale du sommeil à l’Université Laval, nous aident à comprendre qui sont les insomniaques.

Génétique

Il existe des bases génétiques à l’insomnie, qui ne sont toutefois pas encore bien identifiées, indique le neurologue et chercheur Alex Desautels. « Il y a souvent des histoires familiales d’insomnie », souligne-t-il. Certaines personnes, dit-il, ont plus de difficulté à désengager les structures d’éveil. Le fait d’être une femme augmente aussi le risque de développer de l’insomnie.

Probablement que plusieurs gènes ont un effet marginal sur le phénotype de l’insomnie, qui sont modulés par l’environnement. Alex Desautels

Personnalité

Les insomniaques sont en général moins extravertis que les bons dormeurs. Ils sont aussi plus enclins à ressentir les émotions négatives, et souvent plus anxieux et plus perfectionnistes que la moyenne des ours.

Une personne qui a une tendance à s’inquiéter beaucoup de tout et de rien dans la vie va amener ces inquiétudes-là au lit. Charles Morin

Émotions

C’est caricatural, mais je dis souvent que les bons dormeurs disent ce qu’ils ont à dire le jour et dorment le soir, tandis qu’avec les insomniaques, il y a beaucoup de “si” et de “j’aurais dû”. Ils ne veulent blesser personne, mais ils ne s’affirment pas toujours comme ils le devraient. Charles Morin

Ruminations

Tandis que les bons dormeurs pensent à n’importe quoi avant de s’endormir, les insomniaques ont tendance à ressasser leurs inquiétudes. Sur les tracés électroencéphalographiques, les insomniaques présentent plus d’ondes rapides (associées à l’activité cérébrale) et moins d’ondes lentes (associées à la relaxation) que les bons dormeurs.

Environnement

« Le sommeil est très fragile à ce qui se passe dans notre environnement », souligne Marie-Hélène Pennestri, psychologue et chercheuse en sommeil. Il existe des environnements moins propices au sommeil, rappelle Mme Pennestri, qui pense au bruit, à la lumière, ou encore à un contexte de violence à la maison.

On ne peut pas se laisser aller à s’endormir quand on est inquiet de notre environnement. Marie-Hélène Pennestri

Santé

Plusieurs problèmes de santé – physique ou mentale – peuvent contribuer à l’insomnie. La dépression, le trouble panique, la douleur de façon générale, les allergies, les changements hormonaux… L’insomnie peut aussi être révélatrice d’un autre trouble du sommeil, comme l’apnée du sommeil.

Psychologique ou biologique ?

L’insomnie est-elle un problème psychologique ou un problème d’ordre médical ? « S’il y a une problématique qui rejoint un peu les deux composantes, c’est bien l’insomnie, répond Charles Morin. Si on dort mal, notre santé mentale et physique s’en ressent, et quand notre santé est mauvaise, le sommeil est souvent affecté. »