Deux fois par mois, notre journaliste répond aux questions de lecteurs en matière de santé et bien-être.

Mon fils aîné de 25 ans a un problème de dépendance à l’alcool depuis six ou sept ans. Il souhaite s’en sortir seul ; il n’est pas « rendu » à accepter une cure. Mais son problème a des répercussions sur toute la famille, dont son plus jeune frère, qui a une adolescence normale et équilibrée, et aux yeux de qui on ne veut pas non plus diaboliser l’alcool. Comment accompagner l’aîné – par ailleurs magnifique – à travers ce cauchemar sans se perdre soi-même ?

– Une lectrice qui a demandé l’anonymat

De l’aide pour soi

« Quand on est un parent, on s’inquiète tellement. C’est facile de s’enliser avec son enfant… »

Anne Elizabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe, offrirait ce premier conseil aux parents qui vivent cette situation : prenez d’abord soin de vous. Des organismes qui offrent du soutien aux proches, il en existe, et ils sont très aidants, dit-elle : « Ça permet de sortir de l’isolement, de la honte, de la culpabilité. »

Éloïse Rivoire, intervenante psychosociale chez Arborescence, un organisme qui accompagne les proches de personnes ayant un enjeu de santé mentale, est bien d’accord. Quand on s’aide soi-même, on devient plus solide pour aider l’autre. « Et ça démontre à son enfant que c’est correct d’aller chercher de l’aide », dit-elle.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Anne Elizabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe

On continue à s’inquiéter, on continue à aimer son enfant, mais il faut apprendre à pratiquer un peu de détachement, estime Anne Elizabeth Lapointe. S’inquiéter toute la nuit n’aura aucun impact positif, ni sur son enfant ni sur soi.

Ouvrir le dialogue

La jeunesse est associée aux amis, aux amours, aux clubs, aux partys… Qu’est-ce qui est « normal » et qu’est-ce qui ne l’est plus ? Quand faut-il s’inquiéter ?

Quand on perçoit un changement chez son enfant, répondent nos deux intervenantes. Il s’absente du travail ou ses notes diminuent, il multiplie les sorties ou devient évitant, il adopte des comportements à risque, dort moins bien… « On le sent quand il se passe quelque chose. Je pense que ça, ça ne ment pas », dit Mme Lapointe.

L’idée est ensuite d’ouvrir le dialogue avec lui, à un moment où il n’a pas bu. Mieux vaut le faire calmement, sans le culpabiliser ni lui faire la morale. Voici ce qu’on a remarqué, voici ce qui nous inquiète.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Éloïse Rivoire, intervenante psychosociale chez Arborescence

Quand on a une attitude de non-jugement, ça peut mettre le jeune en confiance – il sait qu’il ne sera pas puni s’il s’ouvre à vous. Éloïse Rivoire, intervenante psychosociale chez Arborescence

Et si le jeune s’ouvre, on peut valider ce qu’il ressent, ses inquiétudes, ses peurs. « Et on peut lui dire que, s’il souhaite de l’aide, on est là pour l’aider à en trouver », poursuit Mme Rivoire.

Une personne ayant un problème avec l’alcool peut essayer de s’en sortir seule, certes, mais une béquille est toujours aidante, souligne Anne Elizabeth Lapointe. « Il y a bien d’autres choses à faire avant d’aller en cure, qu’on se le dise, dit-elle. Tu peux consulter un psychologue, faire des groupes d’entraide, entreprendre un traitement à distance ou à l’externe, juste réduire ta consommation… » Drogue : aide et référence peut suggérer des services partout au Québec, tant pour le jeune que pour le parent, indique Mme Lapointe.

Même s’il ferme la porte à la discussion, le jeune saura que celle de son parent est ouverte. Faut-il lui en reparler plus tard ? Oui, estime Anne Elizabeth Lapointe. Éloïse Rivoire conseille néanmoins de ne pas uniquement focaliser sur le problème, parce que le jeune risque de se sentir coupable et de se replier sur lui-même. « Maintenir des moments agréables avec lui, ça permet de garder un lien », dit-elle.

Établir ses limites

Chez Arborescence, des parents de jeunes souffrant d’enjeux de santé mentale (souvent accompagnés de consommation) arrivent « complètement épuisés », parce qu’ils n’ont pas établi leurs limites.

Lorsque son enfant atteint l’âge où il aura l’occasion de consommer de l’alcool, tout parent aurait avantage à se positionner par rapport à l’alcool, estime Anne Elizabeth Lapointe. Est-ce qu’on préfère que les partys aient lieu chez soi ? Est-ce qu’on préfère que son enfant ne boive pas lorsqu’il sort ? « Après, il faut être capable de défendre et de maintenir sa position », souligne-t-elle.

Si son ado ou son jeune adulte a développé un problème, établir des limites est aussi essentiel.

Qu’est-ce qu’on juge inacceptable, comme parent ? Les textos ? Les visites en état d’ébriété ? « Si on met des ultimatums, il faut être capable de tenir son bout, même si ça fait mal », dit Anne Elizabeth Lapointe, qui convient que le parent a davantage de marge de manœuvre lorsque l’enfant habite encore à la maison.

Faut-il donner de l’argent de poche ? Aux yeux d’Éloïse Rivoire, cette décision appartient à chaque parent. Anne Elizabeth Lapointe est plus critique envers l’idée : « Si tu es toujours en train de sauver ton enfant, peu importe l’âge qu’il a, tu es toujours en train de lui donner de bonnes raisons de continuer. »

La fratrie

Notre lectrice évoque aussi sa crainte de diaboliser l’alcool devant son autre fils de 17 ans. Consommer de l’alcool ne signifie pas sombrer dans la dépendance. Au Québec, 83 % des jeunes de 18 à 24 ans ont pris de l’alcool dans la dernière année, alors que la dépendance aux drogues et à l’alcool toucherait 3,8 % de la population canadienne.

« On ne veut peut-être pas diaboliser l’alcool, mais l’ado de 17 ans doit quand même être conscient de ce qui peut l’attendre », estime Anne Elizabeth Lapointe, qui rappelle la dimension génétique de l’alcoolisme. Fille de deux parents alcooliques, Anne Elizabeth Lapointe a eu cette discussion avec son fils, au début de l’adolescence. Elle lui a expliqué que, statistiquement, il devait être conscient du bagage familial et qu’il avait tout intérêt à retarder le plus possible le jour où il goûterait à l’alcool.

Éloïse Rivoire croit également qu’il faut ouvrir le dialogue avec la fratrie. Les enfants le sentent, quand il se passe quelque chose avec l’un des leurs.

« J’encourage fortement d’avoir une conversation honnête sur ce qui se passe à la maison, de façon appropriée à l’âge du jeune », conseille-t-elle. Et le parent, enfin, est le mieux placé pour donner l’exemple avec sa propre consommation d’alcool.

À cette maman qui s’inquiète, Anne Elizabeth Lapointe aimerait donner un message d’espoir. « La beauté, c’est qu’il a juste 25 ans. Il a encore toute sa vie devant lui. »

Consultez le site de Drogue : aide et référence