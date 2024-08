Les abus hédonistes sont plus fréquents quand on fait plusieurs choses en même temps, selon une nouvelle étude néerlandaise.

Si on mange des chips seul devant son bol, on en mange moins que si on grignote devant la télévision. Les abus hédonistes sont plus fréquents quand on fait plusieurs choses en même temps, selon une nouvelle étude néerlandaise. Explications.

Nourriture

« Consommer quelque chose d’agréable pendant qu’on est distrait peut mener à des excès », affirme Lotte van Dillen, qui a publié son étude en mai dans la revue Appetite. Certains des 400 participants mangeaient leur lunch sans rien faire d’autre. Un deuxième groupe regardait des vidéos en mangeant, et le dernier en jouant à Tetris. Détail important : le lunch qu’on leur offrait était un repas qu’ils avaient choisi, un de leurs mets préférés, et on leur servait une grosse portion. L’étude de Lotte van Dillen, psychologue de l’Université de Leyde, aux Pays-Bas, peut paraître bizarre. Mais ses résultats sont clairs : plus la distraction était grande, plus le nombre de calories ingérées était élevé, parce qu’on a besoin de plus de stimuli pour ressentir le même plaisir.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE L’UNIVERSITÉ DE LEYDE Lotte van Dillen, psychologue de l’Université de Leyde, aux Pays-Bas

Mémoire

Une autre preuve du lien entre distraction et excès hédonistes est basée sur la mémoire. « Certaines de nos études ont montré qu’on se souvient moins bien du goût des aliments si quelque chose nous distrait », explique Lotte van Dillen. L’une de ces études, publiée en 2018 dans la revue Cognitive Affective & Behavioral Neuroscience, mesurait l’aire du cerveau liée à la mémoire chez des cobayes à qui on montrait des images de chocolat et de salade. En même temps, on leur demandait de mémoriser un ou six chiffres. L’aire de la mémoire était plus activée pour le chocolat quand la distraction était faible (mémorisation d’un chiffre), mais pas quand la distraction était élevée (six chiffres).

Charge mentale

Un autre domaine de recherche de la psychologue néerlandaise est l’impact de la charge mentale sur les émotions. « Il y a un lien direct avec l’effet négatif de la distraction sur l’appréciation d’un stimulus, et la charge mentale qui consiste à avoir plusieurs types de responsabilités. On peut considérer que les responsabilités qu’on garde en arrière-pensée sans cesse sont de multiples distractions qui nous empêchent de ressentir les émotions liées à ce que l’on fait actuellement. » En d’autres mots, si on s’inquiète du repas du soir ou des devoirs des enfants pendant des réunions stimulantes au bureau, on ne peut pas tirer complètement profit d’une carrière intéressante.

Pleine conscience

Une technique psychologique en vogue depuis une dizaine d’années, la « pleine conscience », a des similitudes avec le phénomène décrit par Lotte van Dillen. Elle a d’ailleurs publié il y a dix ans dans le livre Handbook of Biobehavioral Approaches to Self-Regulation une revue de la littérature sur les techniques, bienfaits et limites de la pleine conscience. « La pleine conscience permet parfois de mieux apprécier un repas en portant plus d’attention à ses différents détails. Il y a un lien avec mon travail actuel, mais je dirais que je m’intéresse à l’effet des distractions, plutôt que de recommander simplement de les éviter. » Inspirée du bouddhisme, la pleine conscience consiste à prendre acte de ce qui nous entoure et de nos émotions intérieures.

Odeurs

Quelles sont les prochaines étapes des travaux de Lotte van Dillen ? Le métabolisme et les odeurs sont notamment au menu. « Je lance un projet où les participants feront la liste de ce qu’ils mangent [food diary]. Nous mesurerons les fluctuations de leur taux de glucose sanguin. L’hypothèse est que la consommation distraite interfère avec les boucles de renforcement métaboliques [feedback loop]. Le goût et l’odeur de la nourriture ont peut-être un impact par exemple sur la production d’insuline, qui modifie la gestion de la nourriture par le corps. » Alors est-ce qu’en mangeant tout en lisant, nous métabolisons moins bien notre repas parce que notre goût et notre odorat sont distraits ?