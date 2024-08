L’application Natural Cycles, approuvée comme méthode contraceptive par Santé Canada, suscite l’inquiétude. En quoi consiste ce produit numérique et pourquoi des femmes choisissent-elles de l’utiliser ? Décryptage.

Qu’est-ce que Natural Cycles ?

Natural Cycles est le « seul produit numérique qui soit un dispositif médical pour la contraception », explique la cofondatrice et PDG de l’application, la Dre Elina Berglund Scherwitzl. Sur le site web, l’application est décrite comme « une façon non hormonale et non invasive de prendre le contrôle » de sa fertilité. Santé Canada a approuvé le produit numérique comme méthode contraceptive en décembre dernier, quelques années après la Food and Drug Administration aux États-Unis (2018).

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE INSTAGRAM DE NATURAL CYCLES La Dre Elina Berglund Scherwitzl, cofondatrice et PDG de Natural Cycles

En mai, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) a pris position1 par rapport à l’application et à son efficacité. Elle prévient notamment qu’il n’y a aucune étude sur Natural Cycles qui a été réalisée au Canada et qui l’a comparée aux contraceptifs hormonaux « dans le cadre d’essais cliniques scientifiquement rigoureux ».

Comment ça marche ?

L’algorithme de Natural Cycles s’appuie sur des données comme la température basale du corps pour tenter de prédire l’ovulation et la période de fertilité des utilisatrices. La température basale peut être prise à l’aide d’un thermomètre, d’une Apple Watch ou d’un anneau Oura, une bague intelligente qui recueille des informations sur la santé.

Avec le thermomètre, il est nécessaire de prendre sa température soi-même dès le réveil, « quatre à cinq jours par semaine », précise la Dre Berglund Scherwitzl, tandis que les données s’insèrent par elles-mêmes dans l’application avec une Apple Watch ou un anneau Oura. « Les jours où vous êtes fertile ou pourriez l’être, vous obtenez un jour rouge et vous devez utiliser une protection si vous voulez éviter une grossesse », explique la Dre Berglund Scherwitzl. Des « jours verts » sont donnés lorsque l’algorithme considère au contraire que l’utilisatrice n’est pas fertile.

L’abonnement à Natural Cycles au Canada est vendu à 13,99 $ par mois ou 99,99 $ par année.

Pourquoi l’application est-elle au cœur d’une controverse ?

Dans un reportage publié à la fin de juillet, Radio-Canada a révélé que Santé Canada avait homologué Natural Cycles sans exiger de l’entreprise qu’elle prouve son efficacité en soumettant des « données probantes »2. Il rapporte notamment le cas d’une femme qui est tombée enceinte en utilisant le produit.

L’homologation a été accordée « sur la base d’une attestation par le fabricant que cet instrument médical rencontre toutes les exigences de sûreté et d’efficacité qui s’appliquent », se défend Santé Canada dans un courriel obtenu par La Presse. « Le fabricant de l’application Natural Cycles n’a pas eu à présenter des données probantes à Santé Canada aux fins d’examen, car cela n’était pas requis dans ce cas. »

« Le processus d’approbation de Natural Cycles par Santé Canada n’était pas différent de celui d’autres dispositifs médicaux de [même classe], tels que les préservatifs », précise la responsable des communications de Natural Cycles, Lauren Hanafin, par courriel à La Presse. Natural Cycles a notamment soumis à Santé Canada son mode d’emploi « qui fournit un aperçu détaillé du produit ainsi qu’un résumé complet des études cliniques démontrant l’efficacité », ajoute-t-elle.

« Sept des treize articles de la revue de littérature pour cette déclaration ont été financés par Natural Cycles ou ont été rédigés par des employés de la société Natural Cycles, ce qui peut fausser les conclusions de ces articles », prévient la SOGC dans sa prise de position.

L’application est-elle efficace ? Pourquoi des experts sont-ils inquiets ?

Natural Cycles serait efficace « à 93 % dans le cadre d’une utilisation normale, ce qui signifie que 7 femmes sur 100 par an tombent enceintes », affirme la Dre Berglund Scherwitzl. Ce qui serait semblable à la pilule contraceptive, mais supérieur aux préservatifs. L’efficacité monterait à 98 % avec une « utilisation parfaite », ce qui signifie de s’abstenir de tout rapport sexuel non protégé lors d’un jour rouge, précise la PDG.

« Les données limitées dont nous disposons suggèrent [que les méthodes de contraception fondées sur la connaissance de la fertilité comme Natural Cycles] ne sont pas plus efficaces que les contraceptifs hormonaux disponibles pour protéger contre les grossesses non désirées », explique la Dre Céline Desjardins, obstétricienne gynécologue retraitée et membre du comité de la SOGC ayant pris position.

La SOGC « estime que des études indépendantes sont nécessaires pour valider la prétention de l’application d’avoir un taux d’efficacité similaire à celui de la pilule contraceptive », selon son site web.

La Dre Desjardins rappelle d’ailleurs qu’en 2024, 50 % des grossesses au Canada sont encore non planifiées. Ce sont les méthodes à longue durée d’action, comme le stérilet ou l’implant, qui sont les plus proches de la « perfection », puisque ce sont des méthodes contraceptives pour lesquelles il ne peut pas y avoir d’oubli. Le stress peut aussi avoir un impact sur le cycle menstruel et « jouer des tours », ajoute-t-elle.

De plus, l’application indique qu’un mois de suivi du cycle menstruel est suffisant pour l’utiliser en toute confiance, mais la Dre Desjardins conseille plutôt de suivre au moins six cycles avant d’utiliser une méthode comme Natural Cycles. Puisque ce ne sont pas toutes les femmes qui ont un cycle menstruel régulier, le risque reste élevé, après un mois d’usage, « qu’une grossesse puisse arriver, surtout si la dame n’utilise pas un moyen de protection barrière comme un préservatif, et ce, à toutes les activités sexuelles pendant tout ce cycle », explique-t-elle.

« Toute méthode de contraception, tant que c’est celle qui convient le plus à la personne qui désire l’utiliser, a des risques et bénéfices », soutient la Dre Geneviève Bois, médecin de famille pratiquant principalement en santé des femmes. « Tout dépend de notre niveau de tolérance du risque. »

PHOTO JULIE ARTACHO, FOURNIE PAR GENEVIÈVE BOIS La Dre Geneviève Bois, médecin de famille pratiquant principalement en santé des femmes

La Dre Bois soulève toutefois qu’une « grande partie du marketing [de Natural Cycles] semble se faire en payant des influenceurs sur TikTok ». Elle affirme que « c’est difficile comme médecin [de voir] que les gens obtiennent leurs informations de soins de santé sur TikTok, où la qualité et la diversité des informations qu’on retrouve sont parfois extrêmement problématiques ».

Qu’en dit Natural Cycles ?

Selon la Dre Berglund Scherwitzl, l’application utilise des « méthodes statistiques complexes pour déterminer les différences entre le stress et le sommeil, d’une part, et l’ovulation, d’autre part ». La cofondatrice précise également que l’algorithme ne suppose rien sur le cycle de la femme, tient compte de la prise de contraception hormonale passée et n’accorde pas de jours verts tant qu’il n’y a pas d’ovulation.

Quant au marketing, la PDG réplique qu’elle « ne pense pas qu’il y ait eu beaucoup de choses sur Natural Cycles sur TikTok en particulier ».

Pourquoi des femmes utilisent-elles Natural Cycles ?

Alycia Rodrigue, étudiante de Québec de 23 ans, utilise Natural Cycles depuis deux ans et elle a acheté l’anneau Oura il y a six mois. « Quand j’avais le thermomètre, j’avais beaucoup plus de [jours rouges] dans l’application, qui disait d’utiliser de la protection », indique-t-elle. Puisqu’elle l’utilise depuis quelque temps, elle affirme que l’application connaît bien son cycle menstruel. Elle aime également que la plateforme l’informe des symptômes qu’elle pourrait ressentir au fil de son cycle menstruel, comme des migraines.

PHOTO FOURNIE PAR JOANIE CYR Joanie Cyr est une utilisatrice de Natural Cycles.

Pour sa part, Joanie Cyr, tatoueuse de 28 ans de Saint-Jérôme, a utilisé le produit numérique dans la dernière année et demie, autant comme méthode de contraception que pour planifier une grossesse. « L’application vient vraiment te dire que de tel jour à tel jour, tu es à risque de tomber enceinte », ce qu’elle trouve pratique étant donné que les femmes ne sont pas toujours fertiles, explique-t-elle. Avant de tomber enceinte, elle prenait sa température avec le thermomètre, qu’elle considère comme « extrêmement précis », puisqu’il est à deux décimales.

Joanie Cyr se dit toutefois consciente que l’usage de Natural Cycles comporte des risques. Elle le conseillerait moins à une personne célibataire sans partenaire sexuel stable.

1. Consultez la prise de position de la SOGC

2. Lisez le reportage de Radio-Canada