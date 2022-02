Quand Evelyne Morin-Uhl s’est présentée à l’atelier d’art-thérapie de la Fondation québécoise du cancer, en décembre 2018, elle cherchait des amis. Et elle en a trouvé. Parmi eux : Judith Lafaille, Anthony Provencher-Lortie et Marie-Claude Belzile. Ensemble, ils ont parlé (beaucoup !), ils ont ri, ils se sont compris. Ils ont aussi lancé La bande cancéreuse, une page Instagram humoristique sur le cancer.

Catherine Handfield La Presse

« À cette époque-là, j’étais en grosse chimio et je n’avais plus de cheveux, se souvient Evelyne Morin-Uhl. Ils avaient tous l’air plus en forme que moi ! Les rencontrer, ça m’a tellement donné un second souffle. »

Ce second souffle, cette énergie de groupe et cette permission de rire du cancer, Evelyne Morin-Uhl et Judith Lafaille ont voulu les exporter hors des frontières de leur amitié. C’est ce qu’elles font avec l’émission balado La carte cancer, diffusée sur la plateforme Ohdio de Radio-Canada.

À chacun des cinq épisodes, réalisés par Guillaume Tellier (de la balado L’académie de voyage de Bruno Blanchet, sur laquelle Evelyne Morin-Uhl a travaillé comme recherchiste), les deux animatrices reçoivent un invité touché par le cancer pour discuter d’un thème entourant la maladie. Ils le font avec franchise et liberté, sans détour, et avec humour.

On n’est vraiment pas du type à dire : “on va guérir grâce à notre belle attitude”. On fait notre possible, mais on se donne le droit d’en rire, de la même façon qu’on se donne le droit de brailler ou d’être fâché ou découragé. Evelyne Morin-Uhl

L’idée de cette balado, c’est de faire du bien, résume Judith Lafaille. « C’est une ressource que j’aurais aimé avoir quand j’ai eu mon diagnostic à 24 ans, explique Judith, qui en a aujourd’hui 29. Je me suis dit qu’il fallait absolument avoir quelque chose pour rejoindre ces gens-là, pour former une communauté. »

Vivre le cancer au présent

La carte cancer, ce n’est pas l’émission balado de l’après-cancer, mais celle du « pendant ». Evelyne Morin-Uhl et Judith Lafaille vivent toutes les deux dans cette zone grise située quelque part entre la rémission et la phase terminale. La tumeur cérébrale de Judith, incurable, est contrôlée par une chimiothérapie orale. Evelyne, 39 ans, est en traitement pour contrôler un cancer du sein métastatique.

Le cancer se conjugue au présent pour plusieurs de leurs invités aussi. L’humoriste Jonathan Roberge, père d’un garçon atteint d’une récidive de cancer du cerveau, est venu parler de son rapport à l’hôpital. Tyna Bernier, maman cancéreuse qui élève seule ses deux fils, de son rapport à l’argent. Ariane Boyer, en rémission d’un cancer des os, de son rapport au corps.

Toutes ces rencontres ont été précieuses pour les deux animatrices, qui pensent en outre à l’épisode sur le temps avec Alexandre Désy, survivant d’un cancer testiculaire. « Après l’épisode, j’ai pris la décision de prendre du temps pour moi. Alexandre m’a fait réaliser que ce n’était pas nécessaire de travailler à temps plein, comme les autres », dit Judith.

Dans ce même épisode, Evelyne a aussi été touchée par la chronique du journaliste de La Presse Dominic Tardif (qui en fait une à chaque épisode). Survivant d’un cancer qu’il a eu à 14 ans, Dominic Tardif raconte que c’est en devenant père qu’il a saisi toute la détresse que ses parents ont pu vivre. « Le nombre de fois où mes parents m’ont sécurisée... », dit Evelyne.

La carte cancer, d’ailleurs, s’adresse aussi à l’entourage. En fait, résument ses deux coanimatrices, la balado – une sorte de « boîte à outils » sur le plan humain – est pertinente pour tout le monde, car nous serons tous, un jour ou l’autre, touchés par le cancer, directement ou indirectement.

Témoignages touchants

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Marie-Claude Belzile, Anthony Provencher-Lortie, Evelyne Morin-Uhl et Judith Lafaille en 2019

Les deux filles ont reçu plusieurs courriels d’auditeurs qui leur ont confié que la baladoémission leur avait fait du bien. Parmi les messages, deux les ont particulièrement touchées. Ceux des conjointes respectives d’Anthony Provencher-Lortie et de Marie-Claude Belzile, les deux autres membres du quatuor de La bande cancéreuse, ceux rencontrés à l’atelier d’art-thérapie.

La femme de Marie-Claude leur a écrit qu’en écoutant les épisodes, elle pouvait visualiser Marie-Claude et Anthony autour d'une table, avec elles. Marie-Claude et Anthony ont tous deux été emportés par le cancer, en 2020. Émues, Evelyne et Judith confient avoir senti la présence de leurs amis – leur petite communauté à elles – tout au long de la production de l’émission balado.

« C’est [une] balado qui nous ressemble, mais qui a, aussi, un peu d’eux », dit Evelyne, qui y entend l’humour d’Anthony et le côté engagé de Marie-Claude.

« Quand j’ai lu ce message, je me suis dit que notre mission était accomplie », dit Judith.