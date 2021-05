Patrice Godin, acteur et ultramarathonien, médite 10 minutes chaque jour au réveil, écrit-il dans la préface de Méditation sportive, de Mireille Massé, paru chez Édito.

Marie Allard

La Presse

C’est après un épuisement professionnel et personnel que l’autrice, biologiste de formation et professeure de yoga spécialisée dans l’accompagnement des sportifs, a découvert l’importance de s’arrêter. Son conseil ? Consacrer cinq minutes par jour à la méditation ou au yoga. Personne ne commence par méditer pendant une heure : comme à la course, il est important d’y aller progressivement. Bien documenté, ponctué de témoignages inspirants, ce livre est un bon cadeau à offrir aux sportifs. Surtout à une époque où on trouve « plus simple de se connecter au WiFi qu’à sa propre vie », comme l’écrit Mireille Massé.

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Méditation sportive, atteignez vos objectifs en pensant autrement, texte de Mireille Massé, éditions Édito

Méditation sportive, atteignez vos objectifs en pensant autrement

Texte de Mireille Massé

Éditions Édito

191 pages