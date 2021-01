Les gyms et studios sont fermés au moins jusqu’au 8 février, sans doute pour plus longtemps encore. Pour continuer à bouger et garder sa motivation intacte, notre journaliste a testé au cours des dernières semaines six plateformes d’entraînement québécoises, pour tous les goûts.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

UltimeFit

IMAGE FOURNIE PAR ULTIMEFIT UltimeFit est propulsé par Nautilus Plus.

IMAGE FOURNIE PAR ULTIMEFIT UltimeFit propose 14 programmes d’entraînement.

IMAGE FOURNIE PAR ULTIMEFIT On peut aussi tout simplement sélectionner une séance d’entraînement parmi plus de 70 possibilités.

IMAGE FOURNIE PAR ULTIMEFIT Pour ceux qui désirent davantage d’encadrement, divers programmes sont offerts. 1 /4







Qu’est-ce que c’est ?

UltimeFit est propulsé par Nautilus Plus — les membres de l’entreprise ont d’ailleurs l’accès gratuit à cette plateforme lancée en 2018. Toutes les séances sont animées par des kinésiologues diplômés, dont Karine Larose, directrice des communications pour Nautilus Plus, connue pour ses DVD d’entraînement. Plus de 70 entraînements variés sont proposés : cardio, musculation, danse, yoga, méditation… On peut simplement puiser parmi la sélection selon ses envies, ou amorcer un des 14 programmes d’entraînement structuré. Une cinquantaine de cours en direct sont aussi proposés. Petit plus : un volet nutrition, avec plus de 350 recettes approuvées par des nutritionnistes et la possibilité de créer un plan alimentaire personnalisé.

Les +

Site et vidéos de qualité professionnelle, clairs et bien faits. Travail graphique (décompte à l’écran, par exemple) qui rend très claires les différentes sections et la durée des exercices. Entraîneurs professionnels qui expliquent bien les mouvements. Belle variété d’entraînements et de programmes, pour tous les niveaux.

Les —

Franchement rien !

Prix

On peut essayer gratuitement la plateforme durant sept jours. Ensuite, le prix demandé est de 19 $ par mois ou de 129 $ par année.

> Consultez le site web d’UltimeFit

Acte

PHOTO FOURNIE PAR ACTE Acte est une toute nouvelle plateforme d’entraînement en ligne qui met de l’avant une approche multidisciplinaire.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU SITE WEB D’ACTE La page d’accueil d’Acte

PHOTO FOURNIE PAR ACTE Acte promet des professeurs au style unique.

PHOTO FOURNIE PAR ACTE Plusieurs entraînements destinés aux femmes enceintes se retrouvent sur la plateforme. 1 /4







Qu’est-ce que c’est ?

Acte est un tout nouveau studio virtuel d’ici lancé par Chanelle Riopel, qui met de l’avant une approche en « training multidisciplinaire », avec des entraînements pensés pour se compléter entre eux. Fitness, yoga, Pilates, posture, étirements, prénatal, méditation sont, entre autres, au menu. Les entraînements sont préenregistrés, et donnés par des professeurs au style qu’on promet unique. Les entraînements sont organisés par « actes » qu’on peut combiner, par exemple des échauffements ou alors des « how to » qui approfondissent les façons d’exécuter divers mouvements et postures de yoga. Deux programmes de 30 jours (« vif » ou « modéré ») sont également proposés.

Les +

L’approche inclusive, qui mise moins sur la performance et davantage sur la santé globale et la pleine conscience. La facture esthétique mise de l’avant, plus authentique, qui s’éloigne du visuel très léché et formaté qu’on peut voir parfois dans ce type de plateformes. Les entraînements qui sortent des sentiers battus et les différents « actes » du site qu’on peut combiner, une idée ingénieuse.

Les —

La plateforme vient d’être lancée, donc elle est un peu moins garnie que d’autres. On aurait aimé trouver plus de classes de 30 minutes ou moins, pour les journées pressées, et des classes de yoga plus avancées. Ça viendra, nous dit-on !

Prix

Deux options : 50 $ par mois ou 400 $ par année

> Consultez le site web d’Acte

MonGymEnLigne

PHOTO FOURNIE PAR MONGYMENLIGNE MonGymEnLigne a été lancé il y a cinq ans par l’entraîneuse Cathy Lam.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU SITE WEB DE MONGYMENLIGNE MonGymEnLigne offre énormément de choix, avec plus de 600 vidéos.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DE LA PAGE WEB DE MONGYMENLIGNE Cathy Lam, la fondatrice, est sympathique et motivante et ses entraînements sont bien pensés. 1 /3





Qu’est-ce que c’est ?

Fondé par l’entraîneuse Cathy Lam, MonGymEnLigne vient de célébrer son cinquième anniversaire. Son approche est axée sur le bien-être et la santé plutôt que sur le nombre de calories et l’image corporelle. La plateforme propose près de 25 types d’entraînement, donnés par Mme Lam ou d’autres entraîneurs qu’elle accueille sur la plateforme : Tabata, kickboxing, aérobie, bootcamp, cardio latino, cardio vélo, yoga, méditation, entraînements pour enfants… Le choix est très, très vaste, avec quelque 600 vidéos. On choisit l’accès illimité aux vidéos ou l’abonnement à la session, avec cours en direct (accessibles ensuite en rediffusion) ; des défis ponctuels, des plans d’entraînement et alimentaires sont aussi proposés.

Les +

Les vidéos ont ce côté « fait maison », qui rend la plateforme chaleureuse et accessible. Cathy Lam est très sympathique et motivante et ses entraînements, bien pensés. Énormément de choix dans une multitude de formes d’entraînement, pour tous les goûts — notre fils de 6 ans a adoré les Workids, destinés aux familles.

Les —

À l’écran, le rendu est parfois moins professionnel, selon les collaborateurs (cadrage approximatif, luminosité et son parfois mal calibrés).

Prix

12 $ par mois, 33 $ par trimestre ou 126 $ par année pour un accès illimité à plus de 600 vidéos. 84 $ pour l’abonnement à une session, 252 $ pour l’accès à tous les vidéos, incluant les cours de la session Hiver 2021.

> Consultez le site web de MonGymEnLigne

b. home

PHOTO FOURNIE PAR B. HOME La plateforme b. home est propulsée par l’entreprise b. cycle.

PHOTO FOURNIE PAR B. HOME Les séances d’entraînement sont tournées dans les studios de b. cycle, on peut les visionner en direct ou en rediffusion.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU SITE WEB DE B. HOME Les classes regroupées sous « Body » rassemblent diverses formes d’entraînement à la barre. 1 /3





Qu’est-ce que c’est ?

Lancée il y a six mois, cette nouvelle plateforme est le projet du studio de spinning et de barre b. cycle, qui compte trois succursales à Montréal. Les propriétaires ont l’ambition d’en faire la référence du genre au Québec. Les classes sont divisées en deux catégories : Cycle, pour ceux qui ont un vélo stationnaire, et Body, qui compte différentes classes thématiques (Barre, Sculpt, Bootcamp…). Les séances d’entraînement sont tournées dans les studios de b. cycle, on peut les visionner en direct ou en rediffusion, parmi une sélection assez vaste de vidéos.

Les +

Pour les amoureux d’entraînement de type « barre » ou les férus de spinning, b. home est un choix intéressant. Les professeurs sont sympathiques et saluent les habitués qui suivent le cours en direct. Il y en a pour tous les niveaux et certaines classes de barre sont vraiment difficiles, même pour ceux et celles qui en ont l’habitude !

Les —

La plateforme se veut bilingue, mais autant dans les interventions des professeurs que sur la plateforme elle-même, l’anglais l’emporte souvent. Le choix est vaste, mais comme les classes sont en fait des rediffusions de cours en direct, il y a parfois une certaine redondance d’un cours à l’autre. On a l’impression qu’il faudrait mieux connaître les professeurs et leur style pour savoir quoi choisir, selon ses capacités et envies.

Prix

On peut essayer la plateforme gratuitement pendant 14 jours ; ensuite, c’est 45 $ par mois, 120 $ pour trois mois ou 210 $ pour six mois.

> Consultez le site web de b. home

Essentrics TV

PHOTO FOURNIE PAR ESSENTRICS TV Il est possible d’accéder à plus de 400 vidéos d’entraînement sur la plateforme d’Essentrics TV.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU SITE WEB D’ESSENTRICS TV Sur la plateforme, les séances sont classées par thèmes et parties du corps à travailler.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU SITE WEB D’ESSENTRICS TV Les vidéos sont de bonne qualité et les professeurs sont tous des entraîneurs Essentrics certifiés. 1 /3





Qu’est-ce que c’est ?

La méthode d’entraînement Essentrics (autrefois appelée Classical Stretch) a été imaginée par la Canadienne Miranda Esmonde-White, ancienne danseuse professionnelle, et sa fille Sahra Esmonde-White fait aujourd’hui partie de l’entreprise. Il s’agit d’une technique d’étirement et de renforcement basée sur la force dite « excentrique » (qui signifie s’étirer en contractant les muscles) ; c’est un entraînement idéal pour ceux qui ont des blessures, veulent se remettre en forme ou tonifier leurs muscles, mais aussi pour les sportifs qui veulent travailler en précision certaines parties du corps. Connu pour ses DVD, Essentrics a lancé il y a quelques années Essentrics TV, qui réunit en ligne près de 400 vidéos, l’accès à tous les DVD, différents programmes et défis, le tout donné par des instructeurs certifiés.

Les +

Une méthode éprouvée à découvrir, accessible peu importe votre forme physique. Vidéos bien réalisées et professionnelles. Énormément de choix regroupés par thèmes.

Les —

Même si le siège social d’Essentrics est à Montréal, la plateforme est en anglais et la très grande majorité des vidéos également ; il n’y en a que 17 en français. Cependant, l’entreprise dit travailler actuellement à développer son offre pour le marché francophone.

Prix

35 $ par année pour La Sélection, permettant d’accéder uniquement au contenu francophone, ou 16,75 $ par mois pour l’Intégrale, donnant accès aux 400 vidéos, peu importe leur langue.

> Consultez le site web d’Essentrics TV

The Ballet Cure

PHOTO SASHA ONYSHCHENKO, FOURNIE PAR MAUDE SABOURIN La ballerine Maude Sabourin a lancé une série de vidéos d’entraînement et d’initiation au ballet.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE D’UN VIDÉO DE THE BALLET CURE SUR YOUTUBE Dans le programme The Ballet Shot, Maude Sabourin propose une série d’exercices et de postures inspirés du ballet classique. 1 /2



Qu’est-ce que c’est ?

Maude Sabourin est une danseuse de talent, qui évolue au sein des Grands Ballets canadiens de Montréal. Durant le confinement, elle a lancé ce projet personnel qui compte trois « programmes » permettant de s’initier au ballet (Forever Elegant), de pratiquer sa technique (The Ballet Shot) ou de s’entraîner comme une ballerine (Statuesque). Chaque programme consiste en une seule vidéo (un lien privé vers YouTube est envoyé une fois l’achat terminé) que l’on peut utiliser sans limites. Malgré l’emploi de termes anglophones, les programmes sont offerts en français et en anglais, au choix.

Les +

Vidéos intéressantes pour ceux qui veulent s’initier à l’univers du ballet, connaître des trucs de ballerine pour garder la forme et améliorer leur posture. Le programme d’entraînement Statuesque remplit ses promesses, et fait travailler fort ! La ballerine est sympathique et sait partager simplement trucs et astuces.

Les —

Déception de constater que les « programmes » ne sont en fait constitués que d’une seule vidéo – on en aurait pris plus ! Le prix nous semble donc un peu élevé pour le matériel obtenu. La présentation des exercices est parfois un peu longue et gagnerait à être resserrée.

Prix

21 $ pour Forever Elegant, 18 $ pour The Ballet Shot, 24 $ pour Statuesque.

> Consultez le site web de The Ballet Cure