Se défouler pour mettre la « COVID » K.-O.

Frapper, crier, cogner, taper, « varger » : voilà des gestes qui, dans un contexte sain et à certaines conditions, permettent de libérer des tensions et de canaliser sa colère. C’est d’autant plus vrai en temps de pandémie, alors que nos loisirs et nos exutoires sont limités. Coup d’œil – et de poing ? – sur les bienfaits et les limites du défoulement.