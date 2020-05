Voici une liste de désinfectants pour les mains homologués par Santé Canada et fabriqués ici, au Canada, à partir d’éthanol de qualité pharmaceutique ou alimentaire ou encore d’isoprobanol.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Druide

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Nettoyant antiseptique Alaska, Druide, 13,49 $ (250 ml), offert en ligne et dans les points de vente.

Le nettoyant antiseptique Alaska est fabriqué dans l’usine certifiée Écocert de Druide, un des pionniers en produits de beauté naturels au pays. À base d’alcool éthylique (éthanol) pur à 95 %, le produit à base d’ingrédients végétaux contient également de l’aloès et de l’huile d’eucalyptus, sélectionnés pour leurs propriétés humectantes et assainissantes.

Prix : 13,49 $ (250 ml), offert en ligne et dans les points de vente.

The Green Beaver

PHOTO FOURNIE PAR THE GREEN BEAVER Désinfectants pour les mains-vaporisateur antiseptique, The Green Beaver, 7,99 $ (90 ml), offert en ligne et dans les points de vente.

Fondée il y a plus de 20 ans par une biochimiste et un microbiologiste et établie à Hawkesbury, en Ontario, tout juste de l’autre côté de la rivière des Outaouais, l’entreprise The Green Beaver est également un pionnier canadien en produits de beauté naturels. Présenté sous forme de vaporisateur, leur nouveau désinfectant pour les mains contient 70 % d’éthanol ainsi que des huiles essentielles de menthe poivrée, de zeste d’orange et de lavande.

Prix : 7,99 $ (90 ml), offert en ligne et dans les points de vente.

Domaine Lafrance

PHOTO FOURNIE PAR LE DOMAINE LAFRANCE Désinfectant pour les mains, Domaine Lafrance, 15 $ (1 L) ou 55 $ (4 L), offert en ligne (livraison dans la région, rayon de 30 km de la boutique) ou directement à la boutique du Domaine Lafrance.

Comment éviter la pénurie d’alcool de qualité ? En fabriquant son alcool… soi-même. C’est exactement ce que fait le Domaine Lafrance, situé à Saint-Joseph-du-Lac, qui possède un alambic et distille ses matières premières depuis 2013. Devant la crise, Éric Lafrance, le propriétaire, et son équipe ont relevé leurs manches et commencé à distiller un alcool fait à partir de sirop de maïs. Résultat : un désinfectant qui contient 80 % d’éthanol, sans parfum, que l’entreprise vend aux particuliers et aussi aux entreprises de la région. « On s’attend à produire entre 1000 et 2000 litres par semaine », avance M. Lafrance, qui se dit en attente d’une deuxième licence pour produire un désinfectant avec gélifiant.

Prix : 15 $ (1 L) ou 55 $ (4 L), offert en ligne (livraison dans la région, rayon de 30 km de la boutique) ou directement à la boutique du Domaine Lafrance.

Omy Laboratoires

PHOTO FOURNIE PAR OMY LABORATOIRE Gel hydroalcoolique sans parfum, 14,99 $ (125 ml) ou 21,99 $ (250 ml), offert en ligne

Cette entreprise de Québec spécialisée en soins sur mesure pour la peau a été cofondée par une chimiste en cosméceutique. Depuis peu, Omy a transformé son laboratoire, situé dans les locaux de l’Université Laval, afin de fabriquer du désinfectant pour les mains et s’approvisionne, pour son produit destiné aux particuliers, en éthanol de grade alimentaire, produit au Québec par une cabane à sucre qui a une partie distillerie. Concentré à 70 %, le gel hydroalcoolique de l’entreprise est sans parfum.

Prix : 14,99 $ (125 ml) ou 21,99 $ (250 ml), offert en ligne.

Odeurs du Québec par Stimulation Déjà Vu

PHOTO FOURNIE PAR STIMULATION DÉJÀ VU Odeurs du Québec-vaporisateur antibactérien, Stimulation Déjà Vu, 12 $ (60 ml) ou 30 $ pour le trio, offert en ligne.

Cette entreprise spécialisée dans le « marketing olfactif » en lien avec le tourisme a développé un vaporisateur de poche antibactérien composé à 80 % d’éthanol. Sa particularité ? Trois odeurs rappelant le Québec ont été développées : Balade en hiver, De retour de mon jardin ou encore Voyage de ma fenêtre. Original !

Prix : 12 $ ou 30 $ pour le trio, offert en ligne.

Mariposa Biocosmétiques

PHOTO FOURNIE PAR MARIPOSA BIOCOSMÉTIQUES Gel antibactérien, Mariposa Biocosmétiques, 6,99 $ (60 ml) ou 15,99 $ (250 ml), grands formats aussi offerts.

Le gel antibactérien 2 en 1 est le tout premier produit commercialisé par Mariposa Biocosmétiques. Contrairement à la plupart des autres entreprises, cette petite entreprise fondée par Nathalie Côté-Morin vendait du désinfectant pour les mains bien avant la pandémie. En plus d’éliminer les germes grâce à sa formule à base d’alcool de grade pharmaceutique pur à 99,99 %, ce gel antibactérien végétalien (Original ou Pamplemousse) contient également une crème hydratante biologique, d’où le « 2 en 1 ».

Prix : 6,99 $ (60 ml) ou 15,99 $ (250 ml), grands formats aussi offerts.

Culture sauvage

PHOTO TIRÉE DU WEB Nettoyant antiseptique pour les mains, Culture sauvage, 11 $ (120 ml), offert en ligne.

Voilà des années que Sandrine Chabert, la fondatrice de Culture sauvage, caressait le rêve de commercialiser son désinfectant pour les mains. Avec l’approche provisoire accélérée mise en place par Santé Canada, elle a enfin pu obtenir son NPN pour fabriquer et commercialiser son produit, qu’elle a développé pour elle-même et sa famille depuis 10 ans. Contrairement à la grande majorité des marques, elle utilise de l’alcool isopropyl (concentration de 75 % environ) plutôt que de l’éthanol, ainsi que de la glycérine végétale et des huiles essentielles de théier et de lavande.

Prix : 11 $ (120 ml), offert en ligne.

GOM-MEE

PHOTO FOURNIE PAR GOM-MEE Gel désinfectant mains sensibles, GOM-MEE, 14,95 $ (485 ml) ou 98 $ (recharge de 4 L).

L’entreprise québécoise GOM-MEE se spécialise en produits pour la peau sensible, réactive ou eczémateuse et n’utilise que des ingrédients doux et non irritants. Elle proposait déjà des désinfectants pour les jouets, les surfaces et les textiles avant la crise, voici qu’elle a ajouté le désinfectant pour les mains à son offre. Il est composé à 70 % d’alcool dénaturé (éthanol de qualité USP) et contient également de la glycérine végétale et de l’extrait de feuille d’aloès.

Prix : 14,95 $ (485 ml) ou 98 $ (recharge de 4 L).

Distillerie Noroi

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’ENTREPRISE Sanitagel-gel antibactérien, Distillerie Noroi, 4,95 $ (100 ml), 10,45 $ (250 ml), 14,95 $ (500 ml) ou 23,95 $ (980 ml), offert sur la page web de l’entreprise ou encore en ligne sur Boutique Protection.

Située à Saint-Hyacinthe, la Distillerie Noroi, comme plusieurs autres distilleries de la province, a transformé sa chaîne de production afin de fabriquer du désinfectant pour les mains, créé en collaboration avec l’entreprise JEFO nutrition. Son Sanitagel est fabriqué à partir d’éthanol de grade alimentaire (concentration : 70 %) et ne contient aucun parfum.

Prix : 4,95 $ (100 ml), 10,45 $ (250 ml), 14,95 $ (500 ml) ou 23,95 $ (980 ml), offert sur la page web de l’entreprise ou encore en ligne sur Boutique Protection.

