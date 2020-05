L’organisme Unis sensibilise la population à l’importance de prendre soin de sa santé mentale, à travers une nouvelle série de balados.

Isabelle Morin

La Presse

Lancée en cette semaine nationale de la santé mentale, et alors que le bien-être de la population est mis à rude épreuve, la balado Unis Bien-être souhaite mobiliser les jeunes, les familles et le personnel éducatif autour de la santé mentale.

Au cours des prochaines semaines, elle offrira des témoignages inspirants, des avis d’experts et des stratégies pour prendre en charge son propre bien-être dans différentes sphères. Un épisode de 45 minutes sera diffusé chaque lundi (en anglais, à l’exception de deux épisodes offerts en français).

Des personnalités du monde sportif ou artistique (Mitsou, Silken Laumann, Tessa Virtue, Esera Tuaolo...) prendront le micro pour témoigner de leurs expériences. L’ambassadrice d’Unis Bien-être, Sophie Grégoire Trudeau, anime ces entrevues.

Unis regroupe différentes organisations. Appuyée par l’entreprise sociale Me to We, la famille Unis crée des produits et des expériences socialement responsables, dont des ressources pédagogiques qui sont fournies au personnel enseignant pour encourager les élèves à accroître leur implication citoyenne et leurs compétences socio-émotionnelles.

