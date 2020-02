Les adolescents qui ont été victimes de cyberintimidation sont 2 à 4 fois plus à risque d’avoir des idées suicidaires au cours de l’année qui a suivi les insultes ou les rumeurs dégradantes à leur sujet sur les réseaux sociaux, révèle une étude réalisée sur de jeunes Québécois.

Stéphanie Marin

La Presse canadienne

Mais elle indique aussi que cette association entre la cyberintimidation et les idées suicidaires ne persiste pas dans le temps.

Ces travaux de recherche, dévoilés à l’occasion de la semaine de la prévention du suicide, ont été effectués sous la supervision de la Dre Marie-Claude Geoffroy, professeure à l’Université McGill au Département de psychopédagogie et de counseling et chercheuse au sein du Groupe d’études McGill sur le suicide, en collaboration avec sa collègue Léa Perret et d’autres de l’Université Laval et de l’Université de Montréal.

En entrevue, Dre Geoffroy a précisé que si des études s’étaient déjà penchées sur le lien entre la cybervictimisation et les idées suicidaires, aucune ne l’avait fait sur un échantillon québécois.

Le sujet est important et touche beaucoup de familles : la chercheure rapporte qu’environ un jeune sur 10 a été cybervictimisé au moins une fois au cours de la dernière année scolaire.

Et puis, beaucoup de questions demeuraient, explique la psychologue. Elle voulait notamment voir quels étaient les impacts de l’intimidation en ligne à long terme sur les jeunes.

Avec son équipe, elle a ainsi déterminé que les adolescents victimes de cybervictimisation n’avaient pas plus de risque d’avoir des idées suicidaires à travers le temps, alors que c’était le cas pour la victimisation traditionnelle, lorsqu’un jeune se fait ridiculiser devant d’autres, ou encore, lorsqu’il se fait rouer de coups.

Elle ne veut toutefois pas inquiéter indûment les parents. Si les jeunes cyberintimidés sont plus à risque que les autres d’avoir des idées suicidaires, ils demeurent une minorité, souligne-t-elle.

De plus, les résultats de leurs travaux montrent une association entre la cybervictimisation et les idées suicidaires, et non pas une relation de cause à effet, précise-t-elle.

Car les jeunes qui sont suicidaires le sont pour différentes raisons. La cybervictimisation peut être l’une d’elles, mais elle est probablement associée à d’autres facteurs, explique la chercheure.

Dre Geoffroy rapporte que la plupart du temps, ce sont des jeunes de l’école qui sont à l’origine de la cybervictimisation. Dans ce cas, il est conseillé aux parents d’aller en parler avec les responsables de l’école.

L’étude a été réalisée à partir des données de l’étude longitudinale du développement des enfants du Québec. Il s’agit d’un grand échantillon d’enfants nés en 1997-1998 au Québec et qui ont été suivis jusqu’à l’âge de 17 ans.

Les résultats ont été publiés dans la revue scientifique Journal of Child Psychology and Psychiatry.