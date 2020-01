Les D rs Judes Poirier et Serge Gauthier, spécialistes de la recherche et du traitement des maladies neurodégénératives

Judes Poirier et Serge Gauthier, deux médecins québécois spécialistes de la recherche et du traitement des maladies neurodégénératives, proposent une nouvelle édition de leur ouvrage de vulgarisation La maladie d’Alzheimer, publié il y a presque 10 ans.

Alexandre Vigneault

La Presse

Le graphisme a été revu pour en faire un livre moins austère, mais la refonte n’est pas que cosmétique. Les auteurs s’attardent en effet aux progrès de la recherche, qui concernent principalement le diagnostic et le traitement précoces, ainsi qu’aux avancées en prévention – ce chapitre a été considérablement augmenté.

IMAGE FOURNIE PAR TRÉCARRÉ La maladie d’Alzheimer, de Judes Poirier et Serge Gauthier

Il n’existe toujours pas de cure pour la maladie d’Alzheimer, mais les Drs Poirier et Gauthier en expliquent plus précisément les différents stades et les traitements possibles, afin de mieux préparer les familles et les personnes atteintes.

Éclairant et accessible, cet ouvrage signé par deux sommités constitue un bon premier pas pour comprendre cette maladie et les enjeux qu’elle soulève.