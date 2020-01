Le mauvais sommeil des ados lié aux fringales

On sait déjà que les ados mangent souvent mal, en plus de dormir insuffisamment. Une nouvelle étude, publiée dans la revue scientifique Nutrients, est l’une des premières à observer une association entre un sommeil de mauvaise qualité et des fringales plus fréquentes chez les adolescents. La Presse a joint l’un des coauteurs, Jean-Philippe Chaput, professeur agrégé à la faculté de médecine de l’Université d’Ottawa et chercheur au groupe de recherche sur les saines habitudes de vie et l’obésité (HALO) du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario.