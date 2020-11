Un sondage de suivi mené par la firme CROP pour le compte d’Éduc’alcool indique que les tendances de consommation de boissons alcoolisées restent stables dans la province : 67 % des Québécois disent ne pas avoir augmenté leur consommation d’alcool, 13 % l’ont diminuée, 17 % l’ont légèrement haussée et 3 % l’ont significativement accrue, un tableau globalement similaire à celui brossé ce printemps. L’organisme reste toutefois sur le qui-vive, surtout en vue du temps des Fêtes.

Sylvain Sarrazin

La Presse

Alors que plusieurs associations guettaient une explosion des problèmes liés à l’alcool plusieurs mois après le déclenchement de la pandémie, les résultats de ce sondage effectué fin novembre ne semblent pas montrer pas d’évolution substantielle par rapport à ceux réalisés en avril et en mai. Éduc’alcool et l’Association pour la santé publique du Québec avaient en effet dressé un premier portrait ce printemps, au moyen de plusieurs enquêtes distinctes et concordantes. L’importance d’un suivi avait alors été mise en avant, certains présentant la situation comme une bombe à retardement.

Une des évolutions notables soulignées par l’organisme de prévention : le nombre de Québécois disant avoir davantage consommé en vue de réduire leur anxiété et leur stress a diminué, passant de 28 % à 17 %, selon les résultats du sondage de novembre ; une baisse qui a agréablement surpris Éduc’alcool. Les principales raisons invoquées pour boire sont plutôt l’intention de chasser l’ennui et le fait d’avoir plus de temps disponible.

Autre fait saillant, parmi ceux disant avoir bu plus que d’habitude, sont toujours surreprésentés les Montréalais, la tranche d’âge 18 à 34 ans, les gens les plus fortunés, ceux dont la situation d’emploi a changé et ceux davantage affectés psychologiquement. Là aussi, on retrouve les mêmes catégories que celles concernées quelques mois plus tôt.

Même si Éduc’alcool voit plutôt d’un bon œil cette stabilité générale, il dit surveiller toutefois l’évolution des consommations excessives, 35 % des Québécois répondants ayant indiqué avoir dépassé au moins une fois les limites recommandées en novembre, un chiffre en hausse. Le fait que la tranche la plus jeune de la population soit concernée l’inquiète l’organisme sur le long terme. Dans le contexte de la pandémie, il rappelle aussi le fait que l’abus d’alcool peut miner le système immunitaire.

Qu’en est-il des apéros-zooms ? Leur popularité serait en légère baisse, se fixant à 44 % en novembre, contre 50 % environ ce printemps. Mais l’organisme surveille surtout le temps des Fêtes imminent et se prépare à lancer des campagnes de prévention, adaptées en fonction de l’évolution des consignes d’encadrement qui seront annoncées. Il craint également l’effet de l’isolement sur les tendances à consommer excessivement.