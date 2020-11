Ils ont eu la COVID-19 : comment vont-ils ?

Ils l’ont attrapée. Combattue. Et plus ou moins vaincue. En cette deuxième vague et ce nouveau confinement, s’ils connaissent un peu la bête, ils ne la souhaitent surtout à personne. Compte rendu d’une douzaine d’entretiens, aléatoires et sans prétention scientifique, néanmoins drôlement parlants. Si vous doutiez encore de la saloperie de la maladie, dont on risque d’entendre parler encore longtemps, lisez ce qui suit.