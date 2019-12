Soigner sur une bonne note

Delphine chante de sa voix envoûtante All My Loving, des Beatles, accompagnée à la guitare par Pavel. Au son des jeunes musiciens d’à peine 20 ans, un homme demande à une femme de danser, pendant que le vétéran des spectateurs tape des mains en chantant avec entrain. Entre eux, une femme âgée dort, assise sur une chaise bleue, les deux mains accotées sur sa canne. Après chaque morceau, elle se réveille et joint ses applaudissements à ceux de cet auditoire hétérogène.