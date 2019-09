La vente-débarras la plus glamour en ville a lieu ce samedi.

Valérie Simard

La Presse

Pour la quatrième année, la Vente de garage des artistes, organisée au profit de la Fondation Véro & Louis, investira l’esplanade de la place Charles-Le Moyne, près du métro Longueuil.

Le public pourra s’y procurer une foule d’objets ayant appartenu à des personnalités québécoises et offerts à la fondation pour l’occasion. On y retrouvera notamment les cadeaux d’hôte remis à l’animateur Jean-Philippe Wauthier par les invités qu’il a reçus l’été dernier à l’émission Bonsoir bonsoir !. Les articles les plus rares et prisés, dont une balle de tennis autographiée par Félix Auger-Aliassime, les fameuses tasses de District 31 et un poème de Louis-José Houde, sont mis en vente dans le cadre d’un encan virtuel qui se termine samedi.

Créée par Véronique Cloutier et Louis Morissette, la Fondation Véro & Louis a pour mission d’offrir un milieu de vie aux adultes autistes de 21 ans et plus.

Le 21 septembre, de 10 h à 15 h.

Consultez le site de l’événement : https://fondationverolouis.com/evenement/la-vente-de-garage-des-artistes-2019-2/