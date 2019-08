De la poussière de la campagne contre l'asthme

On savait déjà que les enfants des campagnes souffrent moins souvent de l'asthme que ceux des villes. Des chercheurs finlandais sont allés plus loin : ils ont montré qu'en saupoudrant de la poussière de maisons rurales dans un appartement urbain, on peut prévenir l'asthme. Explications.

La théorie de l'hygiène

À partir des années 70, les pneumologues occidentaux ont observé une montée en flèche de l'asthme. La théorie de l'hygiène, théorie selon laquelle un excès d'hygiène est associé à une augmentation des pathologies, a été proposée dans les années 90 quand on a observé après la réunification que les Allemands de l'Est avaient beaucoup moins d'asthme que ceux de l'Ouest. Certains épidémiologistes ont fait un lien avec la pollution plus importante à l'Est. D'autres études ont montré que les enfants grandissant sur les fermes aux États-Unis avaient moins d'asthme que ceux des villes. Mais l'étude de Pirkka Kirjavainen, de l'Institut national de la santé de Finlande, est la première à mener ces observations à leur conclusion logique. « Il y a encore des études qui ne voient pas plus d'asthme en ville qu'à la campagne », souligne le Dr Kirjavainen, qui est l'auteur principal de l'étude publiée à la mi-juin dans la revue Nature Medicine. « Alors, nous avons décidé de faire des études plus poussées sur les biomarqueurs de l'asthme chez les enfants des campagnes et des villes, et surtout de voir si reproduire l'environnement microbien rural dans un appartement urbain protégeait les petits citadins de l'asthme. Dans les deux cas, nous avons des résultats qui appuient clairement la théorie de l'hygiène. »

Le paradoxe de l'air pur

N'est-il pas paradoxal que l'« air pur » des campagnes soit bénéfique justement par ses contaminants ? « En effet, on peut voir ça de cette façon », dit le Dr Kirjavainen, qui a collaboré avec des collègues d'une dizaine d'universités allemandes et américaines. « Mais personnellement, je ne vois pas les microbes comme des contaminants. L'air des campagnes a plus de microbes animaux et végétaux, mais moins de microbes d'origine humaine. » N'y a-t-il pas davantage de risque de tomber malade à cause de microbes d'animaux de ferme ? « Nous n'avons pas examiné spécifiquement les autres maladies, mais tous les enfants étaient généralement en bonne forme, mis à part l'asthme de certains, dit l'épidémiologiste finlandais. L'air des fermes a d'autres bénéfices, de toute façon. » Peut-on déjà penser à des administrations préventives de microbes ruraux pour les bébés citadins ? « Il faut encore faire d'autres études, dit le Dr Kirjavainen. Nous faisons une étude pour voir si les microbes du plancher, qui sont plus susceptibles d'être en contact avec un bébé qui rampe, sont plus importants que ceux des meubles. Et nous testons la possibilité d'un vaporisateur nasal contenant des microbes ruraux. »

Planchers et matelas

L'étude, qui portait sur les maisons de 1500 enfants finlandais et 1000 enfants allemands suivis depuis leur naissance, a analysé les microbes de la poussière du salon des maisons. Pourquoi pas le matelas ou les meubles ? « Dans la portion allemande de l'étude, il y avait également une analyse des microbes des matelas, dit le Dr Kirjavainen. Mais les matelas contenaient beaucoup des microbes de l'enfant, alors l'exposition aux nouveaux microbes se faisait surtout ailleurs, et principalement près du plancher. »