Même une lampe de chevet peut nuire au sommeil

Une lampe de lecture

« L'impact de la lumière sur la mélatonine est beaucoup plus grand que l'on ne le croyait, explique Sean Cain, biologiste à l'Université Monash à Melbourne, auteur principal de l'étude publiée fin mai dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). La plupart des études se sont intéressées aux environnements de travail, qui ont souvent des lumières de plusieurs centaines de lux. » Précisons qu'un lux équivaut à une source lumineuse créant un halo d'un mètre carré à un mètre de distance. « On s'est aussi intéressé à une illumination forte à la maison, par exemple dans la cuisine quand on prépare un repas, soit de 50 à 150 lux, ajoute le biologiste. On présumait qu'une illumination de moins de 30 lux avait peu d'effet, parce qu'avant l'avènement de l'électricité, les gens pouvaient avoir une lumière de ce genre le soir avec des chandelles ou des feux. Nous montrons que la moitié de la suppression de la mélatonine survient à des intensités de moins de 30 lux, ce qui correspond à une lampe de chevet permettant tout juste de lire, ou à un écran de téléphone. Et surtout que le seuil de sensibilité de la mélatonine à la lumière peut varier par un facteur de 50 d'un individu à un autre. »