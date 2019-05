Journée sans diète: s'aimer, tout le long de l'année

« En plus d'être inefficaces à long terme, les régimes et la privation nuisent à la relation que vous entretenez avec votre corps et la nourriture, indique l'organisme. Sans oublier l'effet yoyo (cycles de perte et de reprise de poids) qui peut vous faire gagner du poids au fil des ans. »

Les solutions ? Savourer les aliments sans culpabilité, en prenant le temps de manger. Lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas (âge, sexe, génétique, prise de certains médicaments qui ont une influence sur la silhouette). Et améliorer son alimentation, un aspect à la fois.

Plus d'info: equilibre.ca/sansdiete