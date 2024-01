Elles ont été mannequins dans les années 1980, 1990 et 2000. Elles ont poursuivi leur carrière sous différents horizons. Pleins feux sur Ethné Grimes-de Vienne, Dominique Bertrand, Julie du Page et Eve Salvail.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Ethné Grimes-de Vienne

Ethné Grimes-de Vienne

Originaire de Trinidad, Ethné est arrivée à Montréal avec sa famille à 13 ans. Très jeune, elle est remarquée pour son style unique et ses cheveux courts. « Quelle libération ! Les cheveux longs, ça me prenait un temps fou ! », lance-t-elle. Elle est révélée par la journaliste Iona Monahan du quotidien The Gazette et devient une mannequin vedette dans les années 1980. Elle est de tous les défilés de mode à Montréal et mène une carrière internationale. Il y a 30 ans, Ethné et son mari Philippe de Vienne ont fondé l’entreprise Épices de Cru, qui nous fait voyager à travers des épices du monde entier.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Ethné Grimes-de Vienne

PHOTO FOURNIE PAR ETHNÉ GRIMES-DE VIENNE Le magazine Viva dont Ethné a fait la couverture dans les années 1980

PHOTO FOURNIE PAR ETHNÉ GRIMES-DE VIENNE Ethné Grimes-de Vienne dans un magazine dans les années 1980 1 /3





Plus jeune comme mannequin noire, j’ai appris à prendre ma place. Je livrais la marchandise, alors oui, on me prenait ! Lily Simon, qui avait des boutiques à Montréal à l’époque, me disait : “Mets cette robe-là, elle ne se vend pas, mais si tu la portes, elle va se vendre !” C’était un compliment ! On vendait du rêve, de la beauté et de l’intelligence ! Ehtné Grimes-de Vienne

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Dominique Bertrand

Dominique Bertrand

Elle a eu une carrière de mannequin internationale dans les années 1980, où elle était de tous les défilés, magazines et « catalogues » de l’époque. Elle a été directrice de Clin d’œil, directrice de la programmation de Canal Vie, animatrice à la télévision et à la radio. Elle est devenue une autrice à succès et son dernier roman, Des jardins secrets remplis d’orties, sera adapté à la télévision.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Dominique Bertrand

PHOTO FOURNIE PAR DOMINIQUE BERTRAND Dominique Bertrand dans les années 1980

PHOTO FOURNIE PAR DOMINIQUE BERTRAND Dominique Bertrand dans les années 1980 1 /3





Je ne regrette pas cette carrière de mannequin. J’ai rencontré beaucoup de gens merveilleux, des photographes, des mannequins. Il y avait une belle camaraderie, mais aujourd’hui, je fais ce que j’ai toujours voulu faire : écrire. Il y a une paix en vieillissant, il faut assumer son âge, ça donne quoi de faire semblant qu’on est plus jeune ? J’éprouve plus de plaisir à vieillir que j’en ai eu plus jeune !

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Julie du Page

Julie du Page

Julie du Page a toujours aimé la mode, mais très vite, c’est vers une carrière de comédienne qu’elle s’est dirigée. Cover Girl à 16 ans, on la voit par la suite dans de nombreuses publicités, puis elle joue dans la série Scoop et s’envole vers la France pour poursuivre sa carrière. Elle reviendra pour jouer Valérie Nantel dans Lance et compte. Elle est aussi animatrice et chroniqueuse, on la voit en ce moment dans la série 5e Rang et elle est l’ambassadrice de Lancôme pour le Québec.

PHOTO FOURNIE PAR JULIE DU PAGE Julie du Page, photo Cover Girl

PHOTO FOURNIE PAR JULIE DU PAGE Julie du Page dans les années 1990

PHOTO FOURNIE PAR JULIE DU PAGE Julie du Page en 2023 1 /3





J’ai tellement plus d’assurance aujourd’hui, plus de confiance en moi. Si tu as juste misé sur ton physique, tu vas trouver ça difficile de vieillir, mais si tu as étoffé ta vie avec des choses qui te stimulent intellectuellement, que tu as la santé, que tu es bien entourée et que tu as des projets, vieillir n’est pas plus difficile. Julie du Page

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Eve Salvail

Eve Salvail

C’est lors d’un voyage au Japon qu’elle fait faire son fameux tatouage de dragon sur son crâne rasé. Eve Salvail a une carrière internationale fulgurante dès 1992 lorsque Jean Paul Gaultier la découvre et elle devient une des mannequins vedettes de l’époque. On la voit même dans les films Prêt-à-porter, Le cinquième élément et Zoolander. Elle confiera plus tard que cette période de sa vie a été très difficile et qu’elle a abusé de drogues. « C’est une époque où j’étais complètement droguée, une drogue par défilé, selon l’heure et le type de show. Je suis arrivée à un point de non-retour, où il fallait que j’arrête. Ça fait huit ans et ça a changé ma vie », dit-elle. Eve Salvail, qui participe à la quatrième saison de l’émission Big Brother Célébrités, est toujours mannequin. Elle est aussi DJ Evalicious et intervenante en toxicomanie.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Eve Salvail au défilé Jean Paul Gaultier, prêt-à-porter femme printemps-été 1993

PHOTO FOURNIE PAR EVE SALVAIL Eve Salvail dans les années 1990

PHOTO DARIANE SANCHE, FOURNIE PAR DARIANE SANCHE PHOTOGRAPHE Eve Salvail, tête d’affiche de la campagne 2023 de la marque de bijoux Scaro 1 /3