Ce que dit la science (et non la pub)

The Skincare Hoax – How You’re Being Tricked into Buying Lotions, Potions & Wrinkle Cream, véritable petite bombe dans le vaste monde des cosmétiques, est arrivé en librairie l’an dernier.

Depuis, son autrice, la dermatologue américaine Fayne L. Frey, est devenue une référence en matière de soins de la peau, que tous les médias anglos s’arrachent. En attendant une traduction française d’un livre qui déboulonne quantité d’idées reçues et de mythes en matière de produits soi-disant essentiels et surtout antiâge, nous l’avons jointe à ses bureaux de New York.

PHOTO FOURNIE PAR FAYNE L. FREY Fayne L. Frey, dermatologue et autrice

La dermatologue, formée en médecine après un détour par la chimie, se pose la question quotidiennement depuis 30 ans, à force de voir débarquer dans son bureau des femmes (« mais aussi parfois des hommes ! ») déçues et découragées par tous ces petits pots achetés à gros prix et suscitant de gros espoirs. C’est aussi ce qui l’a incitée à écrire son livre, une bible de 150 pages rédigée avec un franc-parler et un humour pince-sans-rire, regard critique et scientifique à l’appui.

« Je ne vends rien et je ne travaille pour aucune entreprise », indique-t-elle. Son but : confronter les prétentions des produits de l’industrie à ce que dit la science. Analyse méticuleuse des ingrédients et tests de soins inclus.

C’est ce qui lui permet d’affirmer avec une certitude décapante que la crème contour des yeux n’est souvent qu’un « hydratant dans un minuscule tube au prix gonflé », une crème de nuit un « non-sens » (« est-ce que vous pensez que les ingrédients lisent l’heure ? »), l’exfoliant inutile (la peau se remplaçant naturellement « par elle-même »), et cet impératif de se démaquiller le soir un mythe sans fondement scientifique.

« Nos visages sont à l’aise avec du maquillage toute la journée […] et on est censées avaler cette idée selon laquelle en nous couchant, les lumières éteintes, dans une maison tranquille, ce même maquillage se transformerait tout à coup en une sorte de menace ? », ironise-t-elle dans le livre. Le seul réel danger se trouve sans doute dans l’état de votre taie d’oreiller au réveil. « Mais aucune étude scientifique n’a démontré que le fait de ne pas se démaquiller le soir provoquerait rides, vieillissement prématuré de la peau ou éclosion de boutons. »

Parce que non, la peau ne « respire pas » (« ce sont les poumons qui font ça ») et on ne la « nourrit » pas davantage. « Les cellules de la peau en contact avec un hydratant sont mortes. On ne nourrit pas une cellule morte ! […] Ça ne veut rien dire. »

Surprise : non, sa publication n’a pas entraîné une série de poursuites. « Parce que ce que je dis est vrai ! », déclare Fayne L. Frey, qui ne diabolise personne dans le texte ni notre entretien. « La réaction a été très positive. Je ne dis pas quoi ne pas utiliser, mais je conseille quoi utiliser. […] J’ai même eu des réactions très positives de certains chimistes qui formulent certains produits ! »

Mon but est d’éduquer les consommateurs. […] Oui, il existe de très bons produits, mais la publicité carbure à nos insécurités […] et les consommateurs sont dépassés ! Fayne L. Frey, dermatologue et autrice

Un sérum à la vitamine C par-ci, un concentré d’acide hyaluronique par-là, sans oublier un soupçon de rétinol, ici ou là, il y a effectivement de quoi en perdre son latin. Et de plus en plus tôt. « Je vois passer dans mon cabinet des clients de plus en plus jeunes, se désole la dermatologue. Le marketing sur les réseaux sociaux est féroce et les jeunes se sentent inadéquats ! »

Inadéquats, parce qu’on se fait tous marteler des messages (et autant de besoins) par une « industrie de l’illusion », multimilliardaire, par-dessus le marché. L’autrice consacre un chapitre complet au sujet.

Produits « antiâge », un « non-sens »

Un exemple ? Les fameux produits « antiâge » n’ont « aucun sens », quand on sait que « nulle part, sur la planète, n’a-t-on trouvé un seul ingrédient capable de renverser le vieillissement », martèle Fayne L. Frey au bout du fil. Qu’on se le dise, l’ingrédient miracle n’existe pas : « Je n’ai jamais vu personne se débarrasser d’une ride avec du rétinol. […] Pas plus qu’avec n’importe quel autre bon hydratant. » Certes, certains produits vont « temporairement réduire l’apparence des rides », tel que l’indiquent soigneusement les flacons. « Tout comme n’importe quel autre bon hydratant ! » À la fraction du prix.

Il n’y a aucune corrélation entre le prix dépensé et le résultat obtenu. Aucune. Fayne L. Frey, dermatologue et autrice

Entendons-nous : si vous adorez votre crème antiâge achetée à grand prix et sans doute vantée par une célébrité, parce qu’elle sent bon et vous laisse une sensation agréable sur la peau, grand bien vous fasse. « Mais vous devriez savoir qu’elle n’aura ni plus ni moins d’effet que la crème bon marché à 8 $ en pharmacie, tranche l’autrice. S’il existait un produit antiâge, tout le monde l’utiliserait. »

Tout cela pour dire que si vous avez une peau normale (les personnes souffrant d’acné, d’eczéma ou de rosacée devant évidemment consulter un professionnel pour se faire conseiller), votre cabinet de toilette n’a pas besoin de crouler sous les flacons.

Quels produits sont nécessaires à la santé de la peau, alors ? L’hydratant, bien évidemment. Fayne L. Frey en parle tout le temps (pour assurer la fonction barrière à l’évaporation de l’eau de la peau, l’une de ses raisons d’être, après tout), mais aussi l’écran solaire. « À ce jour, la seule crème dont le pouvoir de prévenir l’apparition des rides et taches sur la peau ait été démontré, étude après étude. »

C’est tout. « Alors aimez-vous pour qui vous êtes, conclut la dermatologue avec philosophie. Parce que oui, avec le temps, votre peau va avoir de plus en plus d’imperfections […] et nous allons tous finir par vieillir… »

The Skincare Hoax – How You’re Being Tricked into Buying Lotions, Potions & Wrinkle Cream Fayne L. Frey Skyhorse 192 pages