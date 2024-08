En ces temps de virée estivale, la boutique pour enfants Billie Le Kid située dans le village piétonnier de Mont-Tremblant vaut le détour.

Ce joli espace a ouvert ses portes en septembre 2022 et on y vend des vêtements pour enfants, des accessoires, des livres, des peluches et des jouets, soigneusement sélectionnés par ses trois copropriétaires, Ariane Lescop, Julie Parenteau et Hélène Sourivong.

« On aime le village piétonnier, on voulait respecter notre identité. Comme pour la boutique sur Laurier, dans Outremont, on peut s’y rendre à pied », confie Ariane Lescop.

La boutique est conçue comme un coffre aux trésors. Il y a des jeux, les livres d’Elise Gravel, des accessoires et des vêtements de marques d’ici – comme Velvet Moustache, Petit Lem et Birdz – et d’ailleurs – comme Petit Bateau et Patagonia.

« On s’est ajustées à la clientèle internationale de Tremblant qui va souvent repartir avec des cadeaux pour enfants, indique-t-elle. L’été, on vend beaucoup de maillots de bain, des serviettes et des toutous Jellycat, c’est la folie ! »

Consultez le site de Billie Le Kid