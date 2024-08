Le retour du festival M.A.D.

Le festival M.A.D. (mode, arts, divertissement) est de retour cette année et se tiendra du 22 au 25 août au Quartier des spectacles. Pour sa 24e édition, plus de 300 artistes issus des domaines de la mode, des arts et du divertissement seront réunis. Au programme : une trentaine de défilés de mode, des boutiques éphémères et des artistes de la scène musicale locale et internationale.