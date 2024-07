M me Callingbull avait déjà brisé des barrières lorsqu’elle est devenue la première personne canadienne et autochtone à remporter en 2015 le titre de M me Univers

Ashley Callingbull est devenue la première femme autochtone à être couronnée « Miss Univers Canada ».

La Presse Canadienne

La mannequin, actrice et animatrice de télévision de 34 ans, originaire de la communauté crie d’Enoch, en Alberta, a été couronnée samedi à Windsor, en Ontario.

Mme Callingbull est actuellement hôtesse pour la Ligue nationale de hockey, la Ligue canadienne de football et la Ligue nationale de crosse.

Elle a joué dans les séries Blackstone et Tribal, diffusées sur APTN, en plus d’avoir reçu des prix et des reconnaissances pour son travail communautaire et son militantisme.

Mme Callingbull avait déjà brisé des barrières lorsqu’elle est devenue la première personne canadienne et autochtone à remporter en 2015 le titre de Mme Univers, réservé aux femmes mariées, et la première femme autochtone à apparaître comme mannequin pour Sports Illustrated en 2022.

Elle concourra pour le titre de Miss Universe au Mexique en novembre.

« C’est le sentiment le plus surréaliste. Je poursuis ce rêve depuis des années et je suis toujours impressionnée qu’il soit vraiment devenu réalité », a publié Mme Callingbull sur les réseaux sociaux.

« La représentation compte vraiment, car lorsque l’un de nous gagne, nous gagnons tous », a-t-elle ajouté.