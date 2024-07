Un joli haut en satin, une chemise en lin impeccable, une robe bien coupée. C’est ce qui caractérise le style intemporel boho-chic de Mélissa Nepton, créatrice de vêtements pour femmes qui a lancé sa marque il y a 15 ans, à Montréal.

L’atelier du quartier Chabanel est vaste. C’est là que Mélissa Nepton conçoit toutes ses collections et qu’elle stocke tous les vêtements. On y trouve aussi une salle d’exposition où elle reçoit des clientes.

La créatrice a fondé sa marque en 2009. Elle venait de remporter le deuxième prix de l’émission La collection à TVA. La jeune femme a alors profité de sa bourse et de la reconnaissance du public pour se lancer en affaires. « Je me souviens très bien de ce moment, j’ai appelé le grand magasin Simons qui m’a acheté huit robes différentes, et une belle quantité pour chaque robe ! J’étais paniquée, il fallait avancer l’argent pour les produire, mais c’est ce qui m’a vraiment lancée ! », se rappelle Mélissa Nepton.

La designer avait travaillé auparavant pour le groupe Marie-Claire (à qui appartiennent notamment les boutiques San Francisco et Grenier), ce qui l’a bien préparée à lancer sa marque. « J’ai appris tellement de choses pendant ces années. Ce fut une expérience formatrice, car je gérais un projet au complet du début à la fin. Je dessinais, je négociais avec les manufacturiers, je faisais tout, et ça m’a vraiment fait comprendre tout le cycle de création et de production d’un vêtement », se souvient-elle.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Mélissa Nepton habille les femmes qui apprécient le chic décontracté.

Chic décontracté

Mélissa Nepton est une marque montréalaise qui habille les femmes qui apprécient le chic décontracté. Une grande place est faite aux matières naturelles : on retrouve de nombreuses robes en lin et en coton. Les rayures bleues et blanches sont très présentes dans la collection estivale et se déclinent en chemisiers, en shorts, en robes et en pantalons. Il y a aussi de jolis imprimés fleuris aux couleurs vives, des robes, des t-shirts et des pantalons de satin qui tombent bien.

Nos clientes sont fidèles, des femmes dans la trentaine, la quarantaine, qui aiment le style boho-chic. Quand on porte un vêtement qui nous va bien, les gens vous disent : wow, tu es vraiment belle ! Et c’est l’effet qu’on recherche. Mélissa Nepton

En 15 ans, les inspirations de Mélissa Nepton ont évolué. Elle qui aimait beaucoup les couleurs sombres, les créations de Marie Saint Pierre et les robes drapées privilégie désormais un style plus épuré. « Je suis dans autre chose, mes lignes de vêtements sont plus structurées. Je cherche la fluidité dans le mouvement, le confort, les matières naturelles, le lin, le coton, les couleurs vives. On voit, dans mes créations, que j’aime l’océan et les bords de mer ! »

PHOTO TIRÉE DU SITE DE MÉLISSA NEPTON Chemise en coton, 163 $, et pantalon en satin, 171 $

PHOTO TIRÉE DU SITE DE MÉLISSA NEPTON Robe, 198 $

PHOTO TIRÉE DU SITE DE MÉLISSA NEPTON Chemise en lin, 172 $

PHOTO TIRÉE DU SITE DE MÉLISSA NEPTON Haut en satin, 156 $

PHOTO TIRÉE DU SITE DE MÉLISSA NEPTON Robe à fines rayures, 168 $









Originaires du Saguenay, Mélissa et sa sœur jumelle, Natasha, ont quitté Arvida pour étudier à Montréal, d’abord en design de mode au collège Marie-Victorin, puis à l’École supérieure de la mode ESG-UQAM. Elles ont passé leur dernière année du baccalauréat à Paris, à l’École nationale des arts décoratifs, ce qui a été très formateur, disent-elles. Natasha a travaillé chez Tristan, puis pour le groupe Dynamite pendant quelques années, avant de rejoindre la marque de sa sœur Mélissa en 2013, à titre de directrice du développement.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La designer de vêtements Melissa Nepton (à gauche) et sa sœur jumelle, Natasha

Quel est le secret pour durer ? Est-ce de travailler avec sa sœur jumelle ? « C’est sûr que de travailler avec ma sœur, c’est agréable. Il y a une grande confiance mutuelle et on se complète vraiment bien ! », répond Natasha Nepton. « Plus sérieusement, le secret pour durer, c’est l’exportation aux États-Unis. »

Elles ont trouvé de bons représentants aux États-Unis, notamment en Floride, au Texas et en Californie.

Pendant 10 ans, on a travaillé fort, on s’est battues, et la pandémie a été un tournant. Ça nous a donné des ailes grâce au marché américain, et ça change la donne. Melissa Nepton

« La marque est en pleine croissance, ça va bien, et enfin on respire. Désormais, nos ventes, c’est 90 % aux États-Unis et 10 % au Canada », précise Mélissa.

Les vêtements de la marque sont vendus au Québec chez Simons, dans des boutiques comme Unicorn, Mousseline, et directement sur le site web. « Nos clientes au Québec et dans le reste du Canada sont fidèles. Les femmes sont prêtes à payer pour des vêtements de qualité. Notre marque va bien, on investit dans notre site web en créant de beaux visuels et de belles photographies, on soigne l’image de la marque. C’est ce qui est important pour les années à venir. »

