Marylin Fitoussi, la styliste de la série à succès Emily in Paris sera de passage à Montréal dans le cadre du festival M. A. D. (Mode, Arts, Divertissement) le mercredi 21 août. Elle partagera ses secrets et son expertise lors d’une conférence animée par la journaliste mode Peggy Frey.

Les tenues extravagantes et colorées des personnages de la série font partie du succès de la série de Netflix Emily in Paris. La styliste Marylin Fitoussi a fait le pari de la couleur, des imprimés, et d’oser une silhouette aux antipodes de la Parisienne chic et discrète. Sa venue tombe juste après le lancement le 15 août de la quatrième saison d’Emily in Paris. Ce sera donc l’occasion de discuter de mode et d’éclectisme avec la styliste et créatrice de costumes le 21 août à 19 h.

Les billets sont en vente dès maintenant.

Consultez le site du festival