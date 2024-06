On a testé Crème de corps Kiehl’s

La crème de corps Kiehl’s figure parmi les chouchous de la marque et on comprend pourquoi ! Contenant du beurre de cacao et du bêta-carotène, cette crème sans résidu huileux est hydratante et nourrissante à souhait, ce qui est très agréable pour les peaux qui peuvent être encore un peu sèches en cette saison.