L’exposition Michel Robidas pour Julie Snyder – 30 ans de costumes fous, présentée au centre d’art Diane-Dufresne, à Repentigny, offre le plaisir de voir 20 robes extravagantes de Julie Snyder confectionnées par Michel Robidas.

« Avec Julie, il n’y avait pas de limites ! Elle était capable de tout porter ! Même des robes ultralourdes, avec des batteries, des systèmes lumineux et des feux d’artifice. Elle assumait toujours avec grâce le costume, même s’il pesait 50 livres », souligne le créateur Michel Robidas. « La robe coffre-fort pesait 80 livres », lance Julie Snyder. « C’est vrai, je n’ai pas de limite ! Michel pouvait faire ce qu’il voulait et je disais tout le temps oui. »

PHOTO JOELLE SIMARD-LAPOINTE, FOURNIE PAR LE CENTRE D’ART DIANE-DUFRESNE Michel Robidas et Julie Snyder

Ce sont les costumes de toutes les époques qui sont exposées, de L’enfer c’est nous autres à La semaine des 4 Julie, en passant par Le point J, Vendredi c’est Julie et Le banquier, notamment. En entrant dans l’exposition, on voit une robe avec un œuf de Pâques qui s’ouvre. « Ah, la robe Poussin ! », s’exclame Michel Robidas. « Cette robe avait été créée lors de l’émission de Julie à Paris en 2000. Julie Snyder arrivait, accompagnée de deux grands chefs pâtissiers français, et elle sortait de l’œuf, habillée en robe jaune poussin, pour Pâques ! », se rappelle-t-il.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La robe Poussin, 2000, Du lundi au vendredi c’est Julie, collection Michel Robidas

« Les robes extravagantes et originales, ça fait partie de la signature de Julie, c’est sa marque de commerce », estime le créateur. L’animatrice se rappelle qu’elle s’est toujours habillée de façon originale, même plus jeune. « Au cégep à Brébeuf, alors que tout le monde s’habillait en preppy avec des tenues Ralph Lauren et Lacoste, je n’en avais pas les moyens. Mais je trouvais ridicule de s’habiller comme les parents, alors j’allais dans les friperies ou je découpais les chemises de mon grand-père pour me faire des cols Mao ! », dit-elle.

Au cours de sa carrière, Michel Robidas a créé des costumes pour Diane Dufresne, Céline Dion, le Cirque du Soleil, et a travaillé pendant 22 ans pour l’atelier de costumes de Radio-Canada. C’est à cette époque qu’il commence à collaborer avec Julie Snyder pour l’émission L’enfer c’est nous autres. « La première robe que j’ai créée, c’était en 1995. La robe Fontaine, il y avait des tubes pour que l’eau circule ! Ça commençait fort », se rappelle-t-il.

Julie Snyder confie qu’elle a toujours été une grande admiratrice du travail de Michel Robidas. « Il y a 38 ans, j’ai rencontré Michel lors de ma première entrevue avec Céline Dion. Nous sommes allées dans son atelier, car il avait changé le look de Céline à l’époque d’Incognito et il avait fait les célèbres robes théâtre et symphonique de Diane Dufresne. » À Radio-Canada, Julie a d’abord travaillé avec Renée Tardif et Sylvie Melançon. « Dès 1994, la collaboration avec Michel Robidas a commencé et on ne s’est jamais quittés ! Et quand je suis allée à Paris et que j’ai dit à mon producteur français que je voulais faire venir de Montréal le designer de mes costumes, il m’a répondu : “On est au pays de Coco Chanel, on va trouver quelqu’un !” Et Michel Robidas est venu me rejoindre », se souvient-elle, très fière.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Robe Victoires de la musique, 2000, Du lundi au vendredi c’est Julie, collection Michel Robidas

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La robe Coffre-fort, Halloween, 2016, Le banquier, collection Michel Robidas

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La robe Plage, 2000, Du lundi au vendredi c’est Julie, collection Michel Robidas, et la robe Reine de glace, 2022, La semaine des 4 Julie, collection Michel Robidas

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Robe Citrouille, Halloween, 2007-2017, Le banquier et La semaine des 4 Julie, collection Julie Snyder, et la robe Reine de la nuit, 2012, Le banquier, collection Michel Robidas 1 /4







Pour la première de l’émission Vendredi c’est Julie à Paris, Julie était vêtue d’une robe Tour Eiffel. « C’était une robe qui scintillait comme la tour Eiffel pour le passage à l’an 2000 et qui lançait des feux d’artifice. J’étais corsetée en tour Eiffel et j’avais, sur les cuisses, comme des bâtons de dynamite pour lancer les feux d’artifice qui sortaient de ma robe. Il y avait trois pompiers devant moi, prêts à m’éteindre si jamais je prenais en feu, c’était complètement fou », se rappelle-t-elle.

L’imagination de Michel Robidas a pu se concrétiser grâce à l’audace et à la folie de Julie Snyder. « On s’est trouvés ! Il y a eu dès le départ une grande complicité qui dure encore aujourd’hui », dit-il. « C’est un échange créatif entre nous depuis 30 ans. Je ne pensais pas que mes robes avaient autant marqué les gens. C’est formidable, cette exposition », dit-elle.

En plus des robes-costumes, des croquis originaux, des articles de journaux et des extraits vidéo font aussi partie de l’exposition.

L’exposition Michel Robidas pour Julie Snyder – 30 ans de costumes fous est présentée jusqu’au 29 septembre au centre d’art Diane-Dufresne, à Repentigny.

