Ce gilet ou veste sans manches était autrefois un vêtement classique masculin faisant partie des costumes trois pièces que les hommes portaient au bureau.

Il fait un retour en force, cette fois dans la garde-robe féminine. On l’a vu sur de nombreuses stars comme Jennifer Lawrence, Bella Hadid ou Kendall Jenner. On porte ce gilet sans rien en dessous, ou avec un t-shirt, sur un pantalon, un jean, un short ou une jupe. L’avantage, c’est que ce gilet a un chic fou et rehausse d’un seul coup notre allure. On le trouve dans de nombreuses boutiques, en noir, en blanc, beige, bleu marine ou encore rayé. Un incontournable cet été !

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE GAP Veste en lin et coton, 44 $, Gap

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’ARITZIA Gilet en lin Pacino, 118 $, Aritzia

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE BANANA REPUBLIC Gilet en laine italienne, 190 $, Banana Republic 1 /3





