C’est la comédienne Karine Vanasse, photographiée par Max Abadian, qui est sur la couverture du 400e numéro du magazine Elle Québec.

« Plus que jamais, notre mission est de célébrer la diversité, d’encourager le dialogue, d’informer sérieusement et de partager du beau, du doux, du joyeux, puisqu’une crise des médias sans précédent est en trame de fond de la publication de notre 400e numéro », écrit l’éditrice Sophie Banford dans son éditorial.

Cette dernière prône le plaisir de lire un magazine imprimé, qui est, selon elle, un vrai moment de détente qui n’est pas dicté par un algorithme, où on se laisse porter par de belles histoires et de belles photos.

Dans ce 400e numéro, le magazine va à la rencontre de sept athlètes exceptionnelles qui seront aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris. On y découvre aussi les secrets de la beauté à la française, les styles capillaires de l’été, et des conseils pour trouver un maillot de bain écoresponsable.