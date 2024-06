C’est sur Instagram que le créateur Denis Gagnon a annoncé ces derniers jours qu’il fermait sa boutique de la rue Saint-Paul le 1er septembre prochain. Cet incontournable de la mode au Québec est connu pour son style architectural et féminin, et son amour pour le cuir, sa matière préférée.

Après avoir tenu boutique pendant 14 ans, Denis Gagnon souhaite se concentrer sur des projets plus personnels et poursuivra ses créations pour la Maison Simons. « Avoir une boutique aujourd’hui n’a plus tellement son importance, c’est tellement de travail et c’est trop demandant », dit-il en entrevue téléphonique. Il évoque la difficulté de trouver de la main-d’œuvre et le trop grand roulement du personnel. La gestion administrative de la boutique lui pèse également, tout comme la concurrence. « Il y a des bannières qui nous font concurrence, que ce soit SSENSE par exemple, ou même Zara, c’est pour ça que je ferme. Et je dois dire aussi que je fuis la rue Saint-Paul avant qu’elle ne soit éventrée pendant deux ans, dès cet automne, je n’ai pas envie de vivre ça. »

Il assure qu’il va continuer à créer et retrouver la passion de la création, sans le fardeau administratif et commercial. « Il y a tellement de changements dans le commerce de la mode que je n’ai plus envie d’y participer de cette manière. Il est temps d’essayer autre chose, le temps passe vite et il faut continuer. Je souhaite aller de l’avant et retrouver l’essence de la création. »

