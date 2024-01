Les nouvelles mode et beauté d’ici et d’ailleurs

Cristóbal Balenciaga, une magnifique série

Cristóbal Balenciaga est une série passionnante en six épisodes (en espagnol et en français avec sous-titres), présentée par Disney+, sur la vie du célèbre couturier espagnol.

Elle retrace l’histoire de Cristóbal Balenciaga, considéré comme le véritable maître de la haute couture, un couturier obsédé par la perfection à tel point qu’il pouvait prendre une robe, la défaire et la recoudre dans la même soirée. « Il sait tout faire, c’est un vrai couturier capable d’assembler et de coudre une robe entièrement », disait Coco Chanel de Balenciaga.

La série se concentre sur les 30 années qu’il a passées à Paris, de 1937 à 1968. Le premier épisode débute lors de son arrivée à Paris en 1937, alors qu’il fuit la guerre civile espagnole et qu’il laisse derrière lui sa carrière de créateur de mode. Il tente alors de s’imposer dans la haute couture à Paris, où règne à cette époque Coco Chanel. La série montre le travail minutieux de Balenciaga et son exigence au quotidien sur les coupes et le choix des tissus. Il a su dès sa première collection imposer son style épuré, ses silhouettes élégantes, ses volumes et son sens de la coupe. Il était admiré de tous les couturiers, que ce soit Coco Chanel, Hubert de Givenchy ou Christian Dior, et il reste encore aujourd’hui une référence.

Au cours de sa carrière, il a habillé de nombreuses stars, comme Grace Kelly, Ava Gardner et Marlene Dietrich, et c’est la consécration ultime, en 1960, lorsqu’il dessine la robe de mariée de la reine Fabiola de Belgique (le thème d’un des six épisodes). La série souligne également les années difficiles de Balenciaga pendant la Seconde Guerre mondiale lors de l’Occupation, puis en 1947 alors que le succès de Christian Dior avec son « New Look » le prend par surprise.

La série montre que Balenciaga était ingénieux et novateur. Il a inventé de nouveaux tissus, plus malléables, plus aériens, comme le gazar, car il aimait contrôler le processus dans les moindres détails, du dessin jusqu’à la conception finale. On voit d’ailleurs qu’il a toujours refusé de faire du prêt-à-porter, car cette idée de manufacturer des vêtements sans en contrôler la qualité lui était insupportable. D’ailleurs, en 1968, il a accepté de créer les nouveaux uniformes d’Air France et il pensait prendre les mesures des 1700 hôtesses de l’air. Lui qui a créé des robes sur mesure toute sa vie, il ne concevait alors pas qu’on puisse reproduire des uniformes à la machine. La scène où il fait arrêter toute la production est d’ailleurs saisissante.

Cristóbal Balenciaga était un homme extrêmement discret et mystérieux qui refusait les mondanités.

Il n’acceptait jamais de se faire photographier et il n’a donné que de très rares entrevues, dont celle en 1971 avec la journaliste Prudence Glynn, qui sert de point de départ à la série. Et c’est pour cette raison que la série est d’un grand intérêt, car on découvre la vie de ce couturier qui a travaillé avec une très grande rigueur pendant toute sa carrière avant de se retirer en 1968. Il est mort en Espagne en 1972, à l’âge de 77 ans.

La distribution est impeccable. L’acteur espagnol Alberto San Juan, dans le rôle de Balenciaga, est d’une très grande justesse, tout comme Adam Quintero, qui joue son adjoint. Anouk Grinberg incarne Chanel à merveille, alors que la Québécoise Gabrielle Lazure interprète Carmel Snow, la très influente éditrice américaine du Harper’s Bazaar. Une série brillante, sérieuse, exigeante et appliquée, à l’image de Balenciaga.

La mode analysée

Tout le monde s’habille est une nouvelle émission de télévision sur la mode animée par Rosalie Bonenfant. Un magazine composé d’entrevues et de reportages sur des sujets variés comme le confort des vêtements, les uniformes, le style décontracté de certains de nos politiciens, la mode genrée des enfants et la mode au musée. L’animatrice est entourée de Lolitta Dandoy, à l’origine du concept de l’émission, et du sociologue Jean-Philippe Warren. L’émission traite en profondeur des enjeux sociaux de la mode avec des invités comme Laure Waridel, Claudia Bouvette et la photographe Andréanne Gauthier. L’émission Tout le monde s’habille est présentée le mardi à 21 h sur Télé-Québec et est offerte en ligne.

Une deuxième adresse pour le magasin du Chaînon

Friperie à vocation sociale bien connue du Plateau Mont-Royal, le magasin Le Chaînon compte désormais une deuxième succursale. Ouvert depuis quelques semaines dans un local du quartier Villeray, le magasin propose une vaste sélection de vêtements à petits prix, de bijoux et de chaussures, de même que des articles pour la maison, des jouets et des produits cosmétiques. Ce nouvel espace permettra à l’organisme d’augmenter ses revenus pour financer son service d’hébergement pour femmes en difficulté et d’accroître sa capacité d’entreposage. Le centre de dons est d’ailleurs relocalisé à cet endroit. Le magasin du Plateau, désormais exclusivement voué à la vente, a pour sa part déménagé à quelques pas de l’ancienne adresse.

8601, boulevard Saint-Laurent (Villeray)

4461, boulevard Saint-Laurent (Plateau Mont-Royal)

Testé

Nouveau soin de jour et de nuit Multi-Active de Clarins

Nouvelle année, nouvelle crème ! Clarins lance un nouveau soin de jour et de nuit dans la collection Multi-Active. Une crème qui a pour mission de réduire les signes de stress, de fatigue et de vieillesse. « Les femmes ont envie d’une crème qui fasse tout en même temps et qui soit efficace. On a un rythme de vie intense et on souhaite que notre routine beauté soit rapide, alors on reprend notre gamme phare Multi-Active avec une innovation dans les ingrédients », explique Jenna Courtin, petite-fille de Jacques Courtin, fondateur de Clarins, de passage à Montréal en novembre dernier.

C’est une crème « tout en un » avec des ingrédients comme des extraits de chardon des dunes, une plante qui pousse dans un climat rude et qui aide à agir sur les signes de l’âge, mais aussi la niacinamide, une molécule anti-âge qu’on appelle aussi vitamine B3. On aime le sentiment de confort de cette crème riche et sa très discrète odeur de fleurs blanches.

Multi-active Jour et Nuit (72 $) est offerte chez Pharmaprix, Jean Coutu, Sephora et en ligne

