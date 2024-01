2 articles Mode et beauté

Retrouvailles avec nos « supermodels » québécoises

Elles sont nos « supermodels » québécoises. Ces ex-mannequins ont régné dans le milieu de la mode, à l’instar d’Audrey Benoît, de Yasmeen Ghauri et de Pascale Bourbeau, et ont aujourd’hui la cinquantaine et la soixantaine épanouies. Inspiré par le magazine Vogue, qui a réuni dernièrement Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford et Christy Turlington, La Presse a invité en studio Eve Salvail, Dominique Bertrand, Julie du Page et Ethné Grimes-de Vienne.