Maria Karimi et Em & May, créatrices coups de cœur

Dix-sept prix ont été remis à des créateurs et entrepreneurs québécois lors de la troisième édition du Gala mmode qui s’est tenue lundi au Cégep Marie-Victorin à Montréal.

La designer montréalaise d’origine afghane, Maria Karimi, a reçu le Prix reconnaissance coup de cœur du Président pour ses projets MAR et Mindful Pigs. Depuis plus de dix ans, Maria Karimi habille les gens d’affaires et personnalités du monde artistique à travers MAR. D’abord une maison de couture consacrée à la confection sur-mesure, MAR a lancé en 2021 sa première collection de prêt-à-porter haut de gamme pour hommes et femmes. L’année suivante, la designer dévoilait Mindful Pigs, une marque de vêtements streetwear qui propose des pièces véganes et non genrées, confectionnées à Montréal dans un souci de durabilité et de longévité.

PHOTO MATIAS RENAUD, FOURNIE PAR MMODE La designer Maria Karimi (au centre) a reçu le Prix reconnaissance coup de cœur du Président.

PHOTO MATIAS RENAUD, FOURNIE PAR MMODE Émilie Pittman, fondatrice de Em & May, a remporté le Prix distinction coup de cœur du public

PHOTO MATIAS RENAUD, FOURNIE PAR MMODE Noémie Vaillancourt, fondatrice de Noémiah, a reçu le Prix distinction entrepreneure féminine.

PHOTO MATIAS RENAUD, FOURNIE PAR MMODE Anthony Vendrame de Poches & fils s’est vu décerner le Prix distinction employeur de l’année.

PHOTO MATIAS RENAUD, FOURNIE PAR MMODE Christine Deniger du Bac rose a remporté le Prix d’innovation #MMODEÉCO.

PHOTO MATIAS RENAUD, FOURNIE PAR MMODE Dominique Dunn de WellDunn Jewelry et Anne-Marie Chagnon (au centre) ont remporté le Prix reconnaissance coup de cœur Semaine Mode de Montréal 2023. 1 /6











Le vote populaire est allé à Em & May, marque montréalaise fondée par la designer d’origine terre-neuvienne Emilie Pitman, qui a remporté le Prix distinction coup de cœur du public. Démarrée avec une offre de maillots de bain, Em & May est désormais aussi reconnue pour sa lingerie et ses vêtements inclusifs, conçus dans des tailles allant de XXS à 2XL.

Plusieurs autres designers et entrepreneurs ont été honorés lors de cet évènement créé par mmode et la Grappe métropolitaine de la mode pour soutenir et propulser les talents principalement émergents. Parmi les gagnants, on retrouve Isabelle Marcotte de Bonnetier et Carmen Popescu de Nemrac (prix En mode croissance), Eliza Faulkner et Arin Gintowt (Prix distinction développement du marché américain-prêt-à-porter féminin), Inder Bedi de BEDI (Prix distinction développement du marché américain-prêt-à-porter masculin), Christine Deniger du Bac rose (Prix d’innovation #MMODEÉCO), Marie-Christine Fortier d’ESSER (Prix d’innovation mode et habillement), Valéry Larouche de Mikuniss Collection (Prix d’innovation cuir et fourrure sauvages), Rae Hill d’Origami Customs (Prix distinction diversité et inclusion), Noémie Vaillancourt de Noémiah (Prix distinction entrepreneure féminine), Jason Picard-Binet de Bastien Industries (Prix distinction entreprise à propriété autochtone), Anthony Vendrame de Poches & fils (Prix distinction employeur de l’année) ainsi qu’Anne-Marie Chagnon et Dominique Dunn de WellDunn Jewelry (Prix reconnaissance coup de cœur Semaine Mode de Montréal 2023).

Maxence Eugénie Richard, étudiante au Collège LaSalle, et Gauthier Rialland, diplômé du même établissement, ont reçu respectivement la Bourse d’excellence Michèle Boulanger-Bussières et la Bourse d’excellence en design et vêtement techniques.

Enfin, Louis Bibeau, directeur général de Logistik Unicorp et membre du conseil d’administration de mmode, a remporté le Prix distinction honorifique pour son leadership dans l’industrie.

Les gagnants ont reçu une bourse d’en moyenne 10 000 $ chacune.