PHOTO CHRISTOPHE ENA, ASSOCIATED PRESS

(Paris) Le deuxième défilé de Pharrell Williams, vedette planétaire et directeur artistique des collections homme de Louis Vuitton, se tiendra à Hong Kong le 30 novembre, après son premier défilé hors norme à Paris en juin, a annoncé mardi la maison.

Agence France-Presse

Il s’agira de la collection homme « Pre-fall » (de mi-saison), que certaines grandes maisons présentent en dehors des Fashion Weeks.

Ce sera le premier défilé Louis Vuitton organisé à Hong Kong, « dont les liens avec la maison remontent à plus d’une quarantaine d’années, lorsque Louis Vuitton a ouvert son premier magasin à East Tsim Sha Tsui en 1979 », souligne la maison dans un communiqué.

« Louis Vuitton a trouvé dans le dynamisme culturel de cet archipel une source d’inspiration inépuisable. Le défilé traduira cette intensité à travers la vision artistique de Pharrell Williams », selon la même source.

Avec son premier défilé pour Vuitton à Paris, sur le Pont-Neuf avec une pluie de vedettes, Pharrell Williams, artiste touche-à-tout et auteur du succès planétaire Happy, avait créé l’évènement de la Fashion Week homme en juin.

« La liberté est un luxe. […] Tout le monde n’a pas la liberté. […] J’essaie de raconter ces histoires avec nos collections, nos campagnes et nos défilés », a déclaré Pharell Williams lundi dans une interview au Business of Fashion, regrettant que la culture hip-hop qu’il incarne soit plutôt associée aux « bouteilles de champagne » ou aux « voitures de course ».

« La raison pour laquelle j’ai été amené ici, c’est de favoriser l’expansion et la croissance, non seulement des ventes, mais aussi du point de vue culturel », a-t-il souligné.

Le numéro un mondial du luxe LVMH se porte très bien avec un bénéfice net en hausse de 30 % au premier semestre, à près de 8,5 milliards d’euros. Louis Vuitton, le fleuron du groupe, a pour sa part franchi en 2022 les 20 milliards d’euros de ventes.