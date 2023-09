(Londres) Pour la collection qu’il a présentée samedi à la Semaine de la mode de Londres, le créateur JW Anderson a joué avec l’argile, sculptant des vêtements dans cette matière, dans un univers très éloigné du designer coréen Eudon Choi, qui s’est lui inspiré des œuvres de l’artiste impressionniste Berthe Morisot.

Emeline BURCKEL Agence France-Presse

JW Anderson et la matière

L’invitation au défilé du créateur JW Anderson n’était pas un simple carton, mais un bloc d’argile, ce qui poussait forcément à la curiosité, mais laissait aussi penser que la matière serait au cœur de la collection.

De fait, les premiers mannequins arrivent dans des bermudas et des chandails à capuche en argile moulé. Ils font penser à des sculptures en mouvement. Puis arrivent des looks aux couleurs vives dans une matière brillante, comme du plastique, puis des robes en crochet, et aussi des plumes portées en ceinture et sur des manches.

Jonathan Anderson, qui est né en Irlande du Nord, crée des bombers, comme des cocons, suffisamment longs pour couvrir les cuisses. Des trenchs se poursuivent en jupes longues. « C’est ainsi que l’on peut utiliser son manteau comme une robe, d’une manière toute simple », explique après le défilé le créateur.

Il dit avoir créer cette collection, en voulant garder une certaine « naïveté ». Tout en étant dans « le pragmatisme », il veut « s’amuser ».

PHOTO HENRY NICHOLLS, AGENCE FRANCE-PRESSE Les looks de JW Anderson utilisent des couleurs vives dans une matière brillante, comme du plastique.

On imagine ses looks portés dans la rue, par des jeunes branchés.

Pour le soir, JW Anderson propose des robes drapées, dans un tissu léger, qui se noue autour du corps.

Son défilé a attiré plusieurs célébrités, dont les actrices britanniques Suki Waterhouse, Sophie Okonedo, Jenna Coleman ainsi que Ncuti Gatwa, qui a notamment joué dans la série Sex Education.

Le créateur, qui est aussi le directeur artistique de la maison espagnole LOEWE, propriété du groupe de luxe LVMH, compte également parmi ses invités Anna Wintour, la cheffe du Vogue américain. À ses côtés, Edward Enninful, le rédacteur en chef du Vogue britannique, qui a annoncé son départ en janvier prochain pour prendre un rôle de conseiller global au sein du groupe Condé Nast.

Selon plusieurs médias, les relations seraient tendues entre ces deux puissants de la mode, mais devant les photographes, rien n’y paraît.

Eudon Choi, l’impressionniste

Le créateur coréen Eudon Choi s’est inspiré des peintures « rêveuses » de l’artiste impressionniste française Berthe Morisot pour cette collection.

PHOTO HENRY NICHOLLS, AGENCE FRANCE-PRESSE Les looks de Eudon Choi sont souvent monochromes, avec une palette de couleur neutre « apaisante ».

La mannequin qui ouvre le défilé doit avoir une soixantaine d’années. Le créateur a en effet choisi des modèles de tous les âges. La collection, présentée dans le jardin d’une église du centre de Londres, est élégante et épurée.

Les lignes sont simples, les tissus légers et fluides. Le designer a voulu « figer un instant précis dans le temps », à la manière de Morisot dans ses peintures.

Les looks sont souvent monochromes, avec une palette de couleur neutre « apaisante ». Les tons évoluent en fonction des humeurs, passant de la douceur du rose poudré au total look en satin anthracite. Le designer passe ainsi des tenues de jour à celles de nuit, alliant la transparence à d’autres tissus plus opaques. Pour quelques looks, le créateur ose tout de même un imprimé floral, ou le contraste du noir et blanc.

Feben, la jeune qui monte

Cette créatrice, diplômée récemment de la prestigieuse université Central Saint Martins à Londres, a déjà travaillé avec la chanteuse Beyoncé, pour laquelle elle a créé une tenue de scène.

PHOTO HENRY NICHOLLS, AGENCE FRANCE-PRESSE La collection de Feben

Les influenceurs étaient présents en nombre à son défilé. Sa collection est d’ailleurs parfaite pour les réseaux sociaux, colorée et sexy.

La mannequin qui ouvre le défilé porte une robe longue moulante, bleu turquoise, qui ne laisse passer aucun défaut. Feben a créé des robes faites entièrement de perles, largement transparentes et se terminant en franges.

Sur une robe blanche près du corps, apparaissent des taches de peinture jaune. Elle est déclinée en débardeur pour les femmes comme pour les hommes. C’est probablement la pièce la plus facile à porter, que l’on retrouvera certainement bientôt sur les influenceurs.