(Paris) « Tout le monde pense qu’il n’est bon qu’à chanter, mais je pense qu’il va faire un très bon travail chez Louis Vuitton » : l’effervescence se faisait sentir autour du Pont-Neuf à Paris mardi, avant le premier défilé-évènement de Pharrell Williams.

Olga NEDBAEVA et Margarita GOROVINE Agence France-Presse

« Pour une fois que c’est en extérieur, on peut y assister de loin, même si on ne voit pas très bien », poursuit Clara, une étudiante de 19 ans rencontrée par l’AFP devant un décor de sièges dorés, estrade pour orchestre et larges panneaux lumineux.

D’autres sont plus réservés : « je n’ai pas trop d’attentes, pour ne pas être déçue », lance Florane, 23 ans.

Ce défilé, au premier jour de la semaine de la mode masculine à Paris, aura lieu à deux pas du siège de la maison de luxe et promet d’être spectaculaire : autour du pont, la circulation est bloquée depuis le milieu d’après-midi.

Chose rare, Pharrell Williams a accordé un peu de temps aux médias avant le défilé. « Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie » avant que la culture noire trouve sa place dans le monde de la mode, a-t-il déclaré à l’AFP.

« On aurait aimé que notre culture et notre communauté n’aient pas à tant souffrir pour que nous en soyons là », a ajouté l’artiste multifacette, nommé en début d’année pour succéder à un autre créateur noir américain, Virgil Abloh, décédé brutalement fin 2021.

Premiers éléments de la collection masculine conçue par l’auteur du succès planétaire Happy : une femme, Rihanna, enceinte et portant de multiples sacs colorés, en est le visage. Et sur Instagram, où il est suivi par 15 millions d’abonnés, Pharrell Williams a dévoilé une veste en cuir au motif damier sur lequel est gravé son nom.

Le reste sera montré à partir de 21 h 30 devant un parterre de célébrités acheminées en bateau.

« On attend Yuta du groupe de K-pop NCT, », explique Ilhena, 20 ans, « prête à attendre encore des heures ».

« Moment marquant »

« On peut s’attendre à un succès commercial, c’est une des collections les plus attendues de la Fashion week et c’est vraiment un moment très marquant pour l’histoire de la mode », commente pour l’AFP Alexandre Samson, responsable des départements haute couture et création contemporaine du palais Galliera, le musée parisien de la mode.

DJ, chanteur, auteur-compositeur, producteur qui collabore aussi bien avec l’artiste Takashi Murakami qu’avec le rappeur Jay-Z, c’est un profil « emblématique pour Vuitton. Il a une approche de l’art et du style extrêmement populaire. C’est une marque de style, d’air du temps, et Pharrell Williams s’y incarnerait bien », ajoute Alexandre Samson.

Ce choix « audacieux » du directeur artistique est « cohérent avec l’idée du PDG de LVMH, Bernard Arnault, selon laquelle Louis Vuitton vend de la culture et pas que des sacs à main », estime la Banque HSBC dans une note d’analyste.

Même si la mode masculine ne représente que 5 % des ventes de la maison, qui ont dépassé 21 milliards d’euros au 1er trimestre, « un effet de halo pourrait résonner » sur les autres activités, selon la même source.

Pharrell, 50 ans, plaques en or sur les dents et look d’éternel adolescent, « a un profil hors normes, quelque chose de très cool » qui « s’inspire d’univers différents et n’a pas peur de sortir de sa zone de confort », déclare à l’AFP Pierre-Alexandre M’Pelé, directeur éditorial de GQ France.

« Flair »

« Il a toujours été en avant des tendances vestimentaires, en termes de musique aussi, et respecté pour cela […] Ce serait intéressant de voir comment il va utiliser son flair pour des projets artistiques innovants », ajoute-t-il, s’attendant à « une association entre lui et un univers qui ne serait pas celui de Vuitton ».

L’une des premières collaborations les plus importantes de Pharrell Williams date de 2004, lorsqu’il a imaginé des lunettes de soleil pour… Vuitton. Il a collaboré également avec Chanel, Moncler et Tiffany.

« Il est une sorte de caméléon, une égérie avec d’autres qualités qui étaient demandées au directeur artistique avant. Ces nouveaux personnages portent une marque et pas un métier », souligne Pascaline Wilhelm, consultante mode et textile.

« Chez Louis Vuitton, l’échec n’est pas une option. Alors je travaille jour et nuit pour montrer que je suis à la hauteur de cette mission », soulignait le créateur dans Le Figaro mardi matin.

Il a pour l’épauler les ateliers qui ont produit seuls les collections masculines après la mort de Virgil Abloh, devenu vedette des milléniaux pour avoir habilement marié luxe et streetwear.

Les défilés de mode sont devenus de plus en plus spectaculaires, à l’instar de celui de Vuitton en janvier, enflammé par la performance de Rosalia et mis en scène par les cinéastes Michel et Olivier Gondry, qui ont presque volé la vedette aux vêtements.