Des nouvelles mode et beauté d’ici et d’ailleurs.

Évènement : le Festival M.A.D de retour en août

Le Festival M.A.D, anciennement Mode et Design, sera de retour sur la place des Festivals du 24 au 27 août. Avec sa nouvelle identité, dévoilée l’automne dernier, l’évènement affirme davantage son volet art et divertissement, sans délaisser la mode. Pour cette 23e édition, le festival réunira 150 artistes locaux et internationaux dans le cadre de spectacles gratuits, d’installations artistiques, de défilés et d’un marché éphémère. Une trentaine de designers de mode, dont Guillaum Chaigne et Lakuachimoto, présenteront leurs plus récentes créations, de même que les étudiants du collège LaSalle, de l’École supérieure de mode de l’UQAM et du collège Marie-Victorin. Côté arts de la scène, le public pourra assister aux performances musicales de LouPhelps et de Claudia Bouvette ainsi qu’aux prestations de danse de Collection MG.02 et UMOJA.

Nouveauté : des soins pour le visage personnalisés et rechargeables

PHOTO FOURNIE PAR OMY LABORATOIRES

L’entreprise québécoise Omy Laboratoires n’arrête pas d’innover : après avoir introduit des soins pour le visage personnalisés en développant un outil d’intelligence artificielle en ligne, voilà que ses produits sont maintenant offerts dans de toutes nouvelles bouteilles rechargeables. Ce contenant unique aux trois types de produits (le sérum, la crème de jour et la crème de nuit) est composé d’un flacon de verre et d’une pompe sans ressort en métal, tous les deux réutilisables et recyclables. Il suffit de remplacer la recharge quand on termine son produit – à moindre coût et tout en limitant le gaspillage.

Prix : de 64,99 à 84,99 $ (de 54,99 à 74,99 $ pour la recharge seule), en ligne

Mademoiselle Earth présente une collection d’inspiration balinaise

PHOTO FOURNIE PAR MADEMOISELLE EARTH Robe Bali Batik, 135 $

PHOTO FOURNIE PAR MADEMOISELLE EARTH Robe Songe d’une nuit d’été, 165 $

PHOTO FOURNIE PAR MADEMOISELLE EARTH Combinaison d’été, 195 $

PHOTO FOURNIE PAR MADEMOISELLE EARTH Blazer rose, 245 $ 1 /4







La créatrice Alexandra Cyr s’inspire de ses voyages autour du monde pour créer les vêtements de sa marque, Mademoiselle Earth. Pour la collection printemps-été 2023, c’est Bali, l’Italie et le Viêtnam qui ont inspiré la designer. « Elle est composée de jolies robes de style balinais à l’allure très bohémienne et romantique, il y a aussi des tailleurs chics, des vestes et pantalons en lin. Ce sont toutes des créations originales », nous dit Alexandra Cyr. Il y a également des chemisiers et foulards de soie, et des sacs en cuir en provenance d’Italie. La boutique Mademoiselle Earth est située au 367B, rue Saint-Paul Est, dans le Vieux-Montréal.

Le Rouge à Ongles chez Etiket

PHOTO FOURNIE PAR LE ROUGE À ONGLES Le lilas Ménilmontant, 29 $, chez Etiket

PHOTO FOURNIE PAR LE ROUGE À ONGLES Le rouge Montmartre, 29 $, chez Etiket 1 /2



Le Rouge à Ongles, une marque française de vernis à ongles végane, arrive chez Etiket, boutique de produits de beauté de Montréal. Le Rouge à Ongles est une jeune marque créée en 2020 dont le vernis est composé de matières naturelles et renouvelables et qui met en valeur l’art de parler avec les mains. Fait amusant, les différentes couleurs portent le nom des quartiers de Paris. Il y a le rouge Montmartre, le lilas Ménilmontant, le vert menthe Belleville, l’orangé Montparnasse, le noir Louvre et le rose Palais Bourbon. Les vernis, qui coûtent 29 $, sont en vente dès maintenant en ligne et en boutique, chez Etiket, au 1826, rue Sherbrooke Ouest.