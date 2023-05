La saison du maillot arrive !

La saison des maillots de bain est à nos portes ! Et pour l’occasion, La Vie en Rose et Bikini Village lancent leurs nouvelles collections. Au total, on propose 225 modèles de maillots pour femmes et pour hommes. Il y en a pour tous les goûts, des maillots une pièce, deux pièces, des couleurs vives, des rayures, des imprimés fleuris ou encore le classique et indémodable maillot noir. Il y a également cette saison certains modèles avec des tissus en relief, des tissus gaufrés et côtelés. Du côté des hommes, le short de bain se porte à la mi-cuisse, les tissus sont légers, les couleurs sont éclatantes et les motifs variés, avec des palmiers, cactus, ananas et fleurs !

François Roberge, PDG de La Vie en Rose, souhaite faire redécouvrir le maillot de bain, associé aux vacances, au soleil, à la piscine, à la plage ou aux bords de lac.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE François Roberge, PDG La Vie en Rose

« C’est important, le maillot de bain, car c’est synonyme de beaux moments qu’on passe en famille, entre amis ou en amoureux, au bord de l’eau, en vacances. On a envie de se sentir bien dans son maillot, d’où l’importance de bien le choisir, dit-il en entrevue. Les gens recommencent à voyager, ils veulent renouveler leur garde-robe de maillots. »

Signe des temps, de plus en plus de maillots de bain sont désormais fabriqués avec des tissus recyclés. « Il y a un changement de culture. Il y a de nouvelles matières écologiques et de nombreux maillots de bain sont faits avec des bouteilles de plastique recyclées. On va continuer dans cette voie. »

Le siège social de La Vie en Rose et de Bikini Village a été inauguré en mars dernier et se trouve dans l’ancienne usine Christie où ont été fabriqués les biscuits Oreo pendant des décennies.

« C’est une page d’histoire qui se tourne ! Tous les employés des deux enseignes, Bikini Village et La Vie en Rose, sont sous le même toit. On est le plus grand détaillant canadien de maillots de bain. »

Olivia Lévy, La Presse

Inspiration : pour une baignade locale

L’offre de maillots de bain pour femmes dessinés et fabriqués au Québec a grandi ces dernières années. Voici un survol des modèles proposés en vue de l’été, pour une baignade 100 % locale.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’OTHERSEA BIKINI Othersea Bikini confectionne ses maillots à Québec, en quantités limitées et en fonction de la demande de la clientèle. Elle a récemment ouvert une boutique-café dans le quartier Saint-Roch. Sur cette photo : le maillot de bain une pièce Stella (135 $).

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SELFISH SWIMWEAR Créations de la designer Naomie Caron, les maillots de Selfish Swimwear sont faits de nylon recyclé. La collection Lineas Fuera DeControl, réalisée en collaboration avec Oscar Mendoza, mélange des pièces signature de Selfish à une touche d’art contemporain mexicain. Sur la photo : haut réversible et bas en imprimé Oscar (85 $ et 90 $).

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE JUNE SWIMWEAR L’offre de June Swimwear répond tant à celles qui aiment lézarder au soleil qu’à celles qui veulent bouger. Sur cette photo : le maillot de bain Rosy, avec fermeture éclair au dos, pensé particulièrement pour les adeptes de surf (139,99 $).

PHOTO CLAUDIA GOULET, FOURNIE PAR ROSÉ COLLECTION SWIMWEAR Rosé Collection s’est donné pour mission de célébrer le corps de la femme tel qu’il est. Tous ses produits ont une double épaisseur de tissus Econyl, un nylon fait de fibres recyclées. Sur la photo : haut Claire avec bretelles et dos ajustables (79,99 $) et bas Marie à taille haute (69,99 $). Deux nouveaux modèles seront dévoilés le 2 juin et offerts en boutique éphémère, le 3 juin, au 53, rue Bellechasse, à Montréal.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LEONORA I.M Les imprimés éclectiques de Leonora I.M. sont au centre de sa plus récente collection capsule de maillots aux coupes classiques et utilitaires, fabriqués à partir d’un polyester certifié OEKO-TEX. On peut en faire l’essai à la boutique Les Étoffes, sur le boulevard Saint-Laurent. Sur cette photo : haut et bas en imprimé EGO (120 $ et 100 $).

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SHAN Fondée en 1985 par Chantal Lévesque, Shan est une valeur sûre en matière de maillots haut de gamme. À noter, la marque offre également des maillots pour hommes. Sur cette photo : maillot une pièce à col haut (365 $).

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE CARLO DESIGN Caroline Liard, de Carlo Design, fabrique à Québec et de façon artisanale des vêtements et maillots inspirés de la nature et du voyage. Sur cette photo : haut Surf et bas Monica en imprimé Palm Springs (60 $ et 65 $). 1 /7













Valérie Simard, La Presse

Accessoires : les couleurs de Kamouraska chez Cantin

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE CANTIN Sac à dos Prisque en cuir « blé », 375 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE CANTIN Grand sac Olivia en cuir « mousse », 350 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE CANTIN Petit sac à dos Angèle en cuir « lichen », 320 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE CANTIN Sac banane Antonin en cuir « fleuve », 250 $ 1 /4







Les algues marines, les eaux du fleuve et les champs de blé ont inspiré Cindy Cantin dans la création de sa nouvelle collection de sacs Kamouraska. Établie dans le quartier Villeray à Montréal, la designer et entrepreneure se rend régulièrement dans la région du Bas-Saint-Laurent, des séjours qui, dit-elle, ont une influence sur sa vie, son humeur et sa créativité. « Me rendre compte que passé Lévis, la route qui longe le fleuve avec son air salin, ses paysages campagnards intemporels, ses oiseaux de proie que j’observe maintenant et les montagnes au loin sur l’autre rive m’apaise et me touche chaque fois. C’est un contraste flagrant et presque choquant avec ma vie de quartier montréalaise que j’aime tant. » C’est surtout par les couleurs que l’esprit du Bas-Saint-Laurent se transpose dans ses nouvelles créations : la couleur « mousse » inspirée des algues, l’« heure dorée » reflet des champs de blé, le cuir « lichen » gris comme la pierre et le cuir « fleuve », à l’image des eaux du Saint-Laurent. Tous les sacs Cantin sont fabriqués au Québec en cuir pleine fleur.

Valérie Simard, La Presse

Testé et approuvé : Uomo Acqua, à quoi s’attendre ?

PHOTO TIRÉE DU SITE DE GUESS Uomo Acqua, déclinaison marine d’Uomo

Moins d’un an après la sortie d’Uomo signé Guess, avec un accord fougère somme toute assez classique, la marque se jette à nouveau à l’eau avec une première déclinaison de cette eau de toilette. Nom de code : Acqua (attention aux confusions, Valentino proposant un parfum à la dénomination très similaire). On y retrouve une base fougère à tendance boisée, mais davantage orientée vers la fraîcheur marine – le but avoué étant de chanter une ode à la Méditerranée. En ouverture, citron et concombre mettent l’eau à la bouche, avec une pointe discrète de cardamome, glissant vers le genévrier et la sauge, que l’on retrouvait dans la version de base. Autre composante reprise pour les notes de fond, la mousse, qui cette fois présente une touche iodée, le tout reposant sur un bois de santal plutôt masculin. Eau de toilette grand public, elle s’adressera au marin d’eau douce qui ne souhaitera pas prendre de risques cet été ; quitte à se faire emporter par les courants de la trivialité. La fraîcheur aquatique est bien au rendez-vous et s’accordera avec des journées chaudes et ensoleillées. Comme son prédécesseur, son rapport qualité/prix honnête se fait un peu au détriment de la tenue, peu impressionnante.

Dans les grandes enseignes de pharmacies et sur le site de Guess, 79 $ pour 100 ml

Sylvain Sarrazin, La Presse