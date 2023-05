La marque montréalaise Annie 50 tire sa révérence

Après 18 ans à habiller et à « faire fleurir » la femme québécoise, la marque de mode montréalaise Annie 50 tire sa révérence. Une décision annoncée par ses fondatrices, Amélie Gingras-Rioux et Annie Chagnon, mercredi, et qui s’explique par les contrecoups combinés de la pandémie et de l’inflation.