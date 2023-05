Des personnalités publiques en portent fièrement. On peut le voir agencé à une montre, ou seul au poignet. Le bracelet est en vogue chez les hommes. Le bijou est même devenu « mainstream », selon la styliste Patricia Trépanier.

Brad Pitt en est peut-être le roi. Il a souvent été vu avec une superposition de bracelets autant pour accessoiriser un look décontracté que pour une tenue de première de film. Timothée Chalamet, adepte des bijoux, en enfile aussi souvent. Le prince Harry, quant à lui, porte des bracelets depuis son adolescence. Le roi Charles III s’est même joint au club en exhibant un bracelet dans son premier portrait.

« Le bracelet, c’est une façon de s’exprimer, de montrer son style et sa personnalité », affirme la styliste pour hommes Patricia Trépanier. Selon elle, le bijou accompagne la tendance du relâchement du style et du « look plus décontracté ».

PHOTO KENA BETANCUR, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Brad Pitt (à gauche)

Dans un récent article, le journal The Guardian parlait même du « bro-celet », un bracelet adopté tant par des banquiers que par des travailleurs du milieu de la technologie, et qui se veut le signe d’une approche moins conformiste par rapport au travail et à la vie.

Pour celui qui veut l’adopter, Patricia Trépanier invite à mélanger les matières, comme le cuir, le métal ou les billes. Son conseil : en superposer un maximum de trois et s’en tenir à un ou deux si on veut en porter sur le même poignet qu’une montre.

PHOTO FOURNIE PAR PATRICA TRÉPANIER Patricia Trépanier, styliste pour hommes

Plus de choix

Depuis peu, les boutiques offrent davantage de choix de bracelets pour hommes, a constaté Patricia Trépanier, qui avait de la difficulté à en trouver avant. Sa clientèle, souvent dans la quarantaine, veut adopter la tendance. « C’est un questionnement pour beaucoup de mes clients, surtout qu’ils n’ont pas énormément de choix dans les accessoires. »

Frédérick Robichaud et Jérémy Dumont ont flairé l’affaire peu après le lancement de leur entreprise de montres. Depuis trois ans, leur entreprise FJ – qui propose une esthétique minimaliste – offre plusieurs bracelets pour hommes, de même que des colliers et des bagues. « Le bracelet est notre deuxième produit le plus populaire », souligne Frédérick Robichaud.

« Les gars ne savent pas par où commencer [en matière de bijoux]. Le bracelet est un bon passe-partout », explique l’ancien candidat d’Occupation double et futur animateur.

Le collier, plusieurs hommes ne sont pas prêts à aller là, et c’est la même chose pour les boucles d’oreilles. Le bracelet, c’est discret et ça s’agence bien avec une montre. Patricia Trépanier, styliste

Dans le portrait du roi Charles III, on peut apercevoir au poignet du monarque un bracelet tressé qui côtoie une montre. Le bijou, offert par l’aîné de la nation Achuar de l’Amazonie équatorienne, est un symbole de son implication pour l’environnement.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @ALASTAIRBARFORD Dans le portrait du roi Charles III, on peut apercevoir au poignet du monarque un bracelet tressé qui côtoie une montre.

Un bijou discret, mais assumé

« Certes, c’est discret, mais en même temps, on conseille aux hommes de relever la manche pour voir le bracelet, indique Philippe Denis, chargé de cours à l’École supérieure de mode de l’ESG UQAM. Donc, le message est d’assumer que vous le portez, d’assumer le fait de les superposer, de jouer avec les styles et les matières. »

Selon Philippe Denis, la tendance s’inscrit dans un phénomène plus large du décloisonnement des vêtements genrés. « De jouer avec les codes et de les casser, ça a permis ce retour du bijou pour hommes et, notamment, du bracelet », explique-t-il.

PHOTO FOURNIE PAR FJ Bracelet Sepik, argent, 25 $

PHOTO FOURNIE PAR FJ Bracelet Var, 55 $

PHOTO FOURNIE PAR FJ Bracelet Don, or, 55 $





« On joue avec la frontière de ce qui est masculin et féminin », lance le chargé de cours. Par exemple, il y a des bracelets de perles pour hommes qui sont mis de l’avant comme pouvant être empruntés par leur douce moitié.

Les bijoux proposés par l’entreprise FJ peuvent être unisexes, explique le cofondateur Frédérick Robichaud, qui croit que l’engouement pour les bijoux pour hommes ne fait que commencer. « Ça change un style. C’est aussi une façon de prendre soin de soi », plaide-t-il.

PHOTO VALERIE MACON, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le prince Harry porte des bracelets depuis son adolescence.

PHOTO JOHANNA GERON, ARCHIVES REUTERS Timothée Chalamet (à gauche) enfile souvent des bracelets à ses poignets.



« Quand on a des modèles forts qui commencent à en porter, surtout des hommes dont on ne questionne pas la virilité, la population va se l’approprier et ça va rentrer dans l’imaginaire collectif », croit Philippe Denis. David Beckham, Ryan Reynolds, Cristiano Ronaldo, Zayn Malik et Shawn Mendes font aussi partie de la longue liste des adeptes du bracelet.

Patricia Trépanier croit aussi que la population est de plus en plus habituée à cette tendance qu’on peut voir « dans des films, des séries et sur les réseaux sociaux », précise-t-elle.

Et le bracelet n’est peut-être qu’une étape de la réinvention des codes du genre, croit Philippe Denis.